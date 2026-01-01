Kim Dzsongun Észak-Korea népének üzent + videó

A phenjani Május Elseje Stadionban megtartott ünnepségen Kim Dzsongun felesége és lánya társaságában vett részt az újévi visszaszámláláson, majd beszédében arra szólította fel az észak-koreaiakat, hogy egységben készüljenek a kormányzó Koreai Munkapárt közelgő kongresszusára, ahol az ország számára kijelölt új irányvonalat fogják bemutatni.

Kim Dzsongun újévi köszöntőt mondott Fotó: STR / KCNA VIA KNS

Beszédének középpontjában a belső stabilitás megőrzése, a gazdasági nehézségek kezelése és a politikai egység hangsúlyozása állt. A két Korea közötti kapcsolatokkal és Washingtonnal összefüggő témák nem kerültek szóba, ami rendhagyónak számít az elmúlt évek újévi beszédeihez képest.