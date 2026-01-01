katonamoszkvaphenjan

Kim Dzsongun Észak-Korea népének üzent + videó

Kim Dzsongün észak-koreai vezető a társadalom belső összetartásának fontosságát hangsúlyozta újévi beszédében a KCNA állami hírügynökség csütörtöki jelentése szerint, rendhagyó módon mellőzve a Dél-Koreára és az Egyesült Államokra vonatkozó utalásokat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 23:00
Kim Dzsongun újévi köszöntőt mondott Fotó: STR Forrás: KCNA VIA KNS
A phenjani Május Elseje Stadionban megtartott ünnepségen Kim Dzsongun felesége és lánya társaságában vett részt az újévi visszaszámláláson, majd beszédében arra szólította fel az észak-koreaiakat, hogy egységben készüljenek a kormányzó Koreai Munkapárt közelgő kongresszusára, ahol az ország számára kijelölt új irányvonalat fogják bemutatni. 

Kim Dzsongun újévi köszöntőt mondott Fotó: STR / KCNA VIA KNS
Kim Dzsongun újévi köszöntőt mondott Fotó: STR / KCNA VIA KNS

Beszédének középpontjában a belső stabilitás megőrzése, a gazdasági nehézségek kezelése és a politikai egység hangsúlyozása állt. A két Korea közötti kapcsolatokkal és Washingtonnal összefüggő témák nem kerültek szóba, ami rendhagyónak számít az elmúlt évek újévi beszédeihez képest. 

Az észak-korei vezető külön újévi üzenetben fordult a külföldön szolgáló katonákhoz. A levélben kitért azokra az egységekre is, amelyeket Oroszország támogatására vezényeltek az ukrajnai háborúba, és azt írta: harci szerepvállalásuk hozzájárul a Phenjan és Moszkva közötti "megbonthatatlan szövetség" megszilárdításához. 

A vezető a katonáknak azt üzente, hogy Phenjan és Moszkva mögöttük áll, és arra buzdította őket, hogy álljanak helyt "az orosz nép érdekében és Észak-Korea halhatatlan dicsőségéért". Az észak-koreai vezető a levélben hangsúlyozta, hogy legfőbb kívánsága a katonák mielőbbi és biztonságos hazatérése – írta az MTI.

Borítókép: Kim Dzsongun újévi köszöntőt mondott (Fotó: AFP)

 

