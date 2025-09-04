Kim DzsongunÉszak-Koreavonat

Kim Dzsongun és a titokzatos zöld vonata

Kim Dzsongun találkozása Vlagyimir Putyinnal Pekingben rendkívüli biztonsági intézkedéseket váltott ki Észak-Korea részéről. Kim nyomait gondosan eltüntették, hogy ne tudjanak az oroszok információt gyűjteni egészségi állapotáról. A szakértők szerint ezek az intézkedések a külföldi hírszerzés elleni védekezés részei, és a Kim-dinasztia hagyományos protokolljának részét képezik.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 09. 04. 21:00
Kim Dzsongun és a titokzatos vonat Fotó: STR Forrás: KCNA VIA KNS
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint ismert, Pekingben gyűltek össze a keleti nagyhatalmak, Kína nagyszabású katonai felvonulásán. A kínai látogatás során az észak-koreai tisztviselők rendkívüli intézkedéseket tettek, mivel Kim Dzsongun találkozott Oroszország elnökével is. Az esemény után gondosan letörölték azokat a tárgyakat, amelyeket az ország legfőbb vezetője megérintett – amit az elemzők a külföldi kémek elleni biztonsági intézkedések részeként értékeltek. Annak ellenére, hogy Kim és Vlagyimir Putyin orosz elnök között baráti hangulat látszott kialakulni, Észak-Korea minden nyomot próbált eltüntetni, ami Kim egészségi állapotáról bármit is elárulhatna – írja az Origo. 

Kim Dzsongun és a rejtélyes zöld vonat
Kim Dzsongun és a rejtélyes zöld vonat
Fotó: AFP

Kim Dzsongun és az észak-koreai biztonsági intézkedések

Kim után két ember alaposan kitisztította a szobát, ahol Putyinnal több mint két órán át tárgyaltak.

A székek támláját és karfáját átsúrolták, valamint a Kim székéhez közeli dohányzóasztalt is megtisztították, és az észak-koreai vezető poharát is magukkal vitték. Lapjelentések szerint – hivatkozva dél-koreai és japán hírszerzési forrásokra – Kim a korábbi külföldi útjaihoz hasonlóan saját, jellegzetes zöld vonatával vitte magával a saját WC-jét Pekingbe, hogy elrejtse a világ elől az egészségi állapotára utaló jeleket.

This picture taken on September 3, 2025 and released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on September 4, 2025 shows North Korean leader Kim Jong Un (2nd L) meeting with Russian President Vladimir Putin (R) at the Diaoyutai State Guesthouse in Beijing. (Photo by KCNA VIA KNS / AFP) / South Korea OUT / ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/KCNA VIA KNS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE --- /
Kim után két ember alaposan kitisztította a szobát, ahol Putyinnal több mint két órán át tárgyaltak
Fotó: AFP

A speciális WC és a szükséges hulladékzsákok, amelyekben maradékok, hulladék és cigarettacsikkek voltak összegyűjtve, arra szolgálnak, hogy egy külföldi hírszerző ügynökség – akár baráti is – ne tudjon Kimtől származó mintát szerezni és azt tesztelni

 – mondta egy szakértő.

Borítókép: Kim Dzsongun és a titokzatos zöld vonat (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu