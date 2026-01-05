teniszNovak DjokovicNovak Djokovics

Novak Djokovics éjszakai bejelentése alapjaiban rengeti meg a teniszvilágot

Kilépett a társalapító a profi teniszezők szervezetéből (PTPA). Novak Djokovics a hétfőre virradó éjszaka a közösségi oldalán jelentette be, hogy a közelmúltban történtek miatt nem szeretne tagja lenni az elmúlt években számos kritikát megfogalmazó szervezetnek.

2026. 01. 05. 5:41
Novak Djokovics eldöntötte, kilép a PTPA-ból (Fotó: Anadolu/Costas Baltas)
A kanadai Vasek Pospisillel közösen a szerb Novak Djokovics 2019-ben hozta létre a férfi- és női világranglista első 500 (párosban az első 200) helyezettjét összefogó, profi teniszezők szervezetét a játékosok érdekvédelmének céljából. A PTPA nagyobb fokú függetlenséget is szeretett volna kiharcolni, illetve hogy a játékosoknak több beleszólása legyen a sportág dolgaiba. Azóta számos észrevételük volt, 2025-ben többek között a Davis Kupa régi formátumának visszatérését és (jogi úton) a rendkívül sűrű versenynaptár átalakítását is szorgalmazták.

A Novak Djokovics (balra) és Vasek Pospisil által közösen alapított PTPA-ból kilép a szerb teniszező
A Novak Djokovics (balra) és Vasek Pospisil által közösen alapított PTPA-ból kilép a szerb teniszező (Fotó: AFP/Brenton Edwards)

Nagy változás a teniszvilágban: Novak Djokovics már nem tagja a PTPA-nak

A hétfőre virradó éjszaka az Australian Openre készülő szerb teniszező a közösségi oldalán közölte, hogy hiába társalapítója a szervezetnek, kilép a PTPA-ból.

– Alapos mérlegelés után úgy döntöttem, hogy teljes mértékben kilépek a profi teniszezők szervezetéből. 

A döntést az átláthatósággal, az irányítással, valamint azzal kapcsolatos folyamatos aggályok vezérelték, ahogyan a hangomat és a személyes arculatomat képviselték.

Büszke vagyok arra a jövőképre, amelyet Vasekkel együtt osztottunk meg a PTPA megalapításakor: arra, hogy a játékosok erősebb, független hangot kapjanak. Ugyanakkor mára egyértelművé vált, hogy az értékrendem és a szemléletem már nem áll összhangban a szervezet jelenlegi irányával – írta a 24-szeres Grand Slam-győztes Djokovics.

A 38 éves játékos hozzátette, a továbbiakban a teniszére, a családjára, valamint a sporthoz való olyan hozzájárulásra szeretne összpontosítani, amely összhangban van az elveivel és az integritásával. – Sok sikert kívánok a játékosoknak és mindazoknak, akik továbbviszik ezt a munkát, nekem azonban ez a fejezet most lezárult – zárta szavait a szerb klasszis.

 

