A Hormuzi-szoros hosszútávú blokkolásával fenyeget Irán

„Az iráni fegyveres erők egyelőre nem fogják engedni, hogy akár csak egy liter olajat is exportáljanak a régióból az ellenségnek, illetve partnereinek” – hangsúlyozta Ali Mohammad Naini, akit a Tasznim helyi hírügynökség idézett.
Olajblokáddal fenyeget Irán a háború végéig
„Erőfeszítéseikkel, hogy az olaj és a gáz árát csökkentsék, vagy ellenőrizzék, csak átmeneti sikert érhetnek el, kudarcot fognak vallani” – vélekedett Naini. A kereskedelem – mint fogalmazott – háborús viszonyok között a biztonságtól függ.
A háború következtében erősen korlátozott a hajóforgalom a fontos kereskedelmi útvonalon, amelyen békeidőben a világ olajszállítmányainak nagyjából ötöde halad keresztül. Az amerikai–izraeli csapások és az iráni válaszcsapások kezdete óta több támadás is ért tankereket a Hormuzi-szorosban. Az olajár a bizonytalanság következtében meghaladta a 100 dolláros hordónkénti árat. Miután azonban Donald Trump amerikai elnök hétfőn kilátásba helyezte a katonai művelet gyors lezárását, az olajár csökkent.
