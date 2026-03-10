A Hormuzi-szoros hosszútávú blokkolásával fenyeget Irán

A Forradalmi Gárda ugyanakkor kedden bírálta Trump kijelentését. „Mi vagyunk azok, akik meghatározzák majd, hogy ez a háború mikor ér véget” – hangoztatta az iráni elithadsereg.

Hétfőn este a Forradalmi Gárda felszólította az országokat, hogy utasítsák ki Izrael és az Egyesült Államok nagyköveteit területükről, hogy ezzel lehetővé tegyék hajóik számára az átkelést a tengerszoroson.

Hajózási adatok szerint egy szupertanker kelt át hétfőn a szoroson fedélzetén kétmillió hordó iráni olajjal. A Lloyd's List Intelligence elemzőcég és a Kpler árupiaci tanácsadó cég szerint Guyana zászlója alatt hajózó Cuma nevű, amerikai szankciós listán szereplő tankerről van szó, amely Kína irányába indult. Legalább további öt olajszállító hajó indult Ázsia felé a térségből a háború február 28-i kitörése óta.

Halállal fenyegette Donald Trumpot egy magas rangú iráni tisztviselő

Korábban lapunk arról is beszámolt, hogy Irán egyik befolyásos biztonságpolitikai vezetője nyíltan megfenyegette az amerikai elnököt. Ali Larijani arra figyelmeztette Trumpot, hogy vigyázzon magára, nehogy őt semmisítsék meg.