A Hormuzi-szoros hosszútávú blokkolásával fenyeget Irán

– Irán a háború végéig nem fogja engedni az olajszállítmányokat az Egyesült Államok, illetve Izrael szövetségeseinek, blokkolva a Hormuzi-szorost – jelentette ki kedden az iráni Forradalmi Gárda szóvivője. Ali Mohammad Naini hangsúlyozta: a kereskedelem háborús viszonyok között a biztonságtól függ.

Forrás: MTI2026. 03. 10. 22:57
Olajblokáddal fenyeget Irán a háború végéig Forrás: AFP
„Az iráni fegyveres erők egyelőre nem fogják engedni, hogy akár csak egy liter olajat is exportáljanak a régióból az ellenségnek, illetve partnereinek” – hangsúlyozta Ali Mohammad Naini, akit a Tasznim helyi hírügynökség idézett.

Az iráni fegyveres erők egyelőre nem fogják engedni, hogy akár csak egy liter olajat is exportáljanak a régióból
Az iráni fegyveres erők egyelőre nem fogják engedni, hogy akár csak egy liter olajat is exportáljanak a régióból Fotó: AFP

Olajblokáddal fenyeget Irán a háború végéig

„Erőfeszítéseikkel, hogy az olaj és a gáz árát csökkentsék, vagy ellenőrizzék, csak átmeneti sikert érhetnek el, kudarcot fognak vallani” – vélekedett Naini. A kereskedelem – mint fogalmazott – háborús viszonyok között a biztonságtól függ.

A háború következtében erősen korlátozott a hajóforgalom a fontos kereskedelmi útvonalon, amelyen békeidőben a világ olajszállítmányainak nagyjából ötöde halad keresztül. Az amerikai–izraeli csapások és az iráni válaszcsapások kezdete óta több támadás is ért tankereket a Hormuzi-szorosban. Az olajár a bizonytalanság következtében meghaladta a 100 dolláros hordónkénti árat. Miután azonban Donald Trump amerikai elnök hétfőn kilátásba helyezte a katonai művelet gyors lezárását, az olajár csökkent.

A Forradalmi Gárda ugyanakkor kedden bírálta Trump kijelentését. „Mi vagyunk azok, akik meghatározzák majd, hogy ez a háború mikor ér véget” – hangoztatta az iráni elithadsereg.

Hétfőn este a Forradalmi Gárda felszólította az országokat, hogy utasítsák ki Izrael és az Egyesült Államok nagyköveteit területükről, hogy ezzel lehetővé tegyék hajóik számára az átkelést a tengerszoroson.

Hajózási adatok szerint egy szupertanker kelt át hétfőn a szoroson fedélzetén kétmillió hordó iráni olajjal. A Lloyd's List Intelligence elemzőcég és a Kpler árupiaci tanácsadó cég szerint Guyana zászlója alatt hajózó Cuma nevű, amerikai szankciós listán szereplő tankerről van szó, amely Kína irányába indult. Legalább további öt olajszállító hajó indult Ázsia felé a térségből a háború február 28-i kitörése óta.

Halállal fenyegette Donald Trumpot egy magas rangú iráni tisztviselő

Korábban lapunk arról is beszámolt, hogy Irán egyik befolyásos biztonságpolitikai vezetője nyíltan megfenyegette az amerikai elnököt. Ali Larijani arra figyelmeztette Trumpot, hogy vigyázzon magára, nehogy őt semmisítsék meg. 

Borítókép: Egy katonai helikopter repül át az iráni Forradalmi Gárda hajója felett egy hadgyakorlat során (Fotó: AFP)

