Ráfordult a világ arra, hogy száz dollár legyen egy hordó olaj ára

Irán az ellene indított izraeli–amerikai csapásokra válaszként lezárta a Hormuzi-szorost és lángba fog borítani minden hajót, amely megpróbál átjutni – közölte az iráni sajtó. Ebrahim Dzsabari vezérőrnagy, a Forradalmi Gárda parancsnokának főtanácsadója azt mondta, hogy egységeik „felégetnek minden hajót, amely megpróbál átjutni a Hormuzi-szoroson”, és nem engedik, hogy akár „egyetlen csepp olaj is elhagyja a régiót”. Már az elmúlt három napban voltak arra utaló jelek, hogy iráni erők blokád alá vonták a tengeri átjárót, de annak hivatalos bejelentése újabb sokkhatást jelent az olajpiacon, annak ellenére is, hogy az iráni lépés nem teljesen váratlan. A Hormuzi-szoros lezárása 100 dollár fölé emelheti az olajárat.

Áruszállító hajók a Hormuzi-szorosnál február 25-én - a Hormuzi-szoros zárása 100 dolláros olajárat hozhat

(Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP)

Jöhet a 100 dolláros olajár

Irán még sosem alkalmazott teljes blokádot a Hormuzi-szorosban, és a mostani zárás kapcsán sem ismert egyelőre az, hogy az ténylegesen hogyan valósul meg (szóba jöhet aknák telepítése, vagy katonai hajók áthaladó kereskedelmi járművek elleni támadásai, és több más alternatíva). A Forradalmi Gárda közlése a szoros teljes blokádjára utal, azaz Irán lezárta azt az útvonalat, amelyen a világ olakereskedelmi volumenjének 20 százaléka, és a tengeren kereskedett cseppfolyósított földgáz kb. 25 százaléka halad át.

A Hormuzi-szoros lezárása globális energiapiaci sokkot eredményez.

A piaci referenciaként tekintett Brent olaj hordónkénti ára már 80 dollárnál mozog, ami közel 10 százalékos emelkedés a pénteki, 73 dolláros árhoz képest, és 2,6 százalékos a pénteki árához képest. Számos elemző korábban arra a következtetésre jutott, hogy a Brent ára 100-108 dollárra emelkedhet, amennyiben Irán hivatalosan is blokádot vezet be a szorosban, és valóban nem csak feltartóztat, hanem meg is támad minden arra haladó kereskedelmi hajót (a blokádra már hétvégén is, annak bejelentése előtt is utaltak jelek, bár a Kpler hajókövető szolgálat adatai szerint vasárnap még volt némi, korlátozott forgalom a szorosban – elsősorban Irán és fő kereskedelmi partnere, Kína zászlaja alatt hajózó hajókat regisztráltak az útvonalon).