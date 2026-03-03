IMFUkrajnaEurópa

Ismét hatalmas összeg landolt Ukrajnában

Nem kizárólag a valutaalap pénzeli Ukrajnát. Megírtuk, hogy az Európai Unió a háború kezdete óta 193 milliárd eurót költött Ukrajna katonai és pénzügyi támogatására. Ezt folytatja 2026–2027-ben további kilencvenmilliárddal, de ehhez már a tagállamok közös hitelfelvételére van szükség.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 9:42
Brüsszel nyíltan Ukrajna pártjára állt Az EU több tízmilliárd eurós pénzügyi csomagokat hagyott jóvá, és folyamatosan napirenden tartja az újabb szankciós csomagok elfogadását AFP
Az Európai Unió is önti a pénzt Ukrajnának Fotó: Matthew Stockman/Getty Images/AFP Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ukrajna már meg is kapta a Nemzetközi Valutaalap (IMF) által pénteken jóváhagyott, négy évre szóló 8,1 milliárd dollár hitel első, 1,5 milliárd dolláros részletét – jelentette be Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök kedden a távirati iroda ismertetése szerint. A forrást a kiemelt költségvetési kiadások finanszírozására és a makroszintű pénzügyi stabilitás támogatására használja fel a kormány.

– Az Ukrajna elleni orosz agresszió kezdete óta a költségvetés 14,9 milliárd dollár pénzügyi támogatást kapott az IMF-től – jegyezte meg a kormányfő.

Julija Szviridenko hozzátette: Ukrajna továbbra is végrehajtja azokat az IMF-fel közösen elfogadott reformokat, amelyek célja a makrogazdasági stabilitás megőrzése, az állami intézmények megerősítése és az európai integráció felé vezető út előmozdítása.

Az unió is önti a pénzt Ukrajnának, miközben tönkremegy Európa versenyképessége

Nem kizárólag a valutaalap pénzeli Ukrajnát. Megírtuk, hogy az Európai Unió a háború kezdete óta 193 milliárd eurót költött Ukrajna katonai és pénzügyi támogatására. Ezt folytatja 2026–2027-ben további kilencvenmilliárddal, de ehhez már a tagállamok közös hitelfelvételére van szükség. Az unió következő hétéves költségvetési tervében Ukrajna megsegítése százmilliárd euró értékben jelenik meg, és ott szerepel a hétszázmilliárdos európai fegyverkezési program koncepciójában is. A háború utáni nyolcszázmilliárd dolláros újjáépítésben a Egyesült Államok és nemzetközi pénzügyi szervezetek mellett az Európai Unió is tevékeny részt kíván venni. Ahogy repkednek az eurószázmilliárdok, úgy nő az Ukrajna-projekt kockázatossága a gazdasági erejét gyors ütemben elveszítő Európai Unió számára. A szakértők leadták a vészjelzéseket: ha az unió nem képes azonnali és radikális versenyképességi fordulatra, akkor tartós lecsúszásra számíthat az Egyesült Államokkal és Kínával szemben – hívta fel rá a figyelmet az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány. 

Hosszas huzavona után a 2025. decemberi csúcstalálkozón az Európai Unió vezetői abban állapodtak meg, hogy Ukrajna számára 2026-ban és 2027-ben 90 milliárd eurónyi pénzügyi segítséget biztosítanak. A támogatás formája kedvezményes hitel, amit az ukrán államnak csak a háború lezárását követően, az Oroszország által részére fizetett jóvátételből kell visszafizetnie. 

Mivel kétséges, hogy Oroszország hajlandó lesz-e háborús jóvátételt fizetni Ukrajnának, a megállapodás kritikusai szerint a 90 milliárdot az EU soha nem kapja vissza, a mostani segítségnyújtás minden terhét végül a későbbi uniós adófizetők lesznek kénytelenek viselni.

A megállapodás másik szépséghibája, hogy egyéb megoldás híján az Európai Unió a hitelnyújtást közös hitelfelvételből finanszírozza. A hitelfelvétel költségei, amik a jelenlegi becslések szerint éves szinten körülbelül hárommilliárd eurót tesznek ki, az unió költségvetését terhelik. Három közép-európai tagállam: Csehország, Szlovákia és Magyarország azzal a feltétellel járult hozzá az uniós megállapodáshoz, hogy ők kifejezetten nem vesznek részt a hitelfelvétel kötelezettségeiben. Sőt, azóta tudjuk: Magyarország blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatást, amíg nem jön kőolaj a Barátság vezetéken.

Ukrajna elvileg 2026 áprilisában kaphatná meg a támogatás első részleteit. A teljes támogatási összegből harmincmilliárd eurót költhet az állam működtetésének költségeire, hatvanmilliárd eurót katonai kiadásokra. Ukrajna éves szinten hasonló mértékű pénzügyi támogatásra számíthat az uniótól 2026–2027-ben, mint amiben a 2022–2025-ös időszakban részesült. A katonai támogatások aránya az elmúlt négy évben a teljes támogatás 36 százaléka volt, az előttünk álló két évben ezt 66 százalékosra tervezik. A megállapodás lehetőséget ad a támogatási arányok áttervezésére, ha közben véget érne a háború.

Az európai uniós támogatás feltétele az ukrán korrupcióellenes intézkedések megfelelő szinten tartása. Ukrajna már a háború előtt is a kontinens egyik legkorruptabb országának számított. A 2025 végén kirobbant korrupciós botrány több magas rangú kormányzati szereplőt is érintett, Volodimir Zelenszkij elnök kabinetfőnöke is lemondásra kényszerült. A korrupcióellenes hatóság jelentése szerint a bűnszervezet az egyik állami energetikai vállalat beszállítói szerződéseit csapolta meg, egyenként 10-15 százalékos mértékben. 

Összesen legalább százmillió dollárt loptak ki a rendszerből. A nyomozók szerint a korrupciós hálózatot Zelenszkij korábbi üzlettársa irányította, akinek aranyvécéje azóta a médiatudósításokban az ukrajnai korrupció szimbólumává vált.


 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekDPK

Hallgass a szívedre, az eszedre, a zsebedre, és hajrá!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Orbán olyan államférfi, amilyentől sajnos Európában már jó ideje elszoktunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.