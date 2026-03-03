Ismét hatalmas összeg landolt Ukrajnában

– Ukrajna már meg is kapta a Nemzetközi Valutaalap (IMF) által pénteken jóváhagyott, négy évre szóló 8,1 milliárd dollár hitel első, 1,5 milliárd dolláros részletét – jelentette be Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök kedden a távirati iroda ismertetése szerint. A forrást a kiemelt költségvetési kiadások finanszírozására és a makroszintű pénzügyi stabilitás támogatására használja fel a kormány.

– Az Ukrajna elleni orosz agresszió kezdete óta a költségvetés 14,9 milliárd dollár pénzügyi támogatást kapott az IMF-től – jegyezte meg a kormányfő.

Julija Szviridenko hozzátette: Ukrajna továbbra is végrehajtja azokat az IMF-fel közösen elfogadott reformokat, amelyek célja a makrogazdasági stabilitás megőrzése, az állami intézmények megerősítése és az európai integráció felé vezető út előmozdítása.

Az unió is önti a pénzt Ukrajnának, miközben tönkremegy Európa versenyképessége

Nem kizárólag a valutaalap pénzeli Ukrajnát. Megírtuk, hogy az Európai Unió a háború kezdete óta 193 milliárd eurót költött Ukrajna katonai és pénzügyi támogatására. Ezt folytatja 2026–2027-ben további kilencvenmilliárddal, de ehhez már a tagállamok közös hitelfelvételére van szükség. Az unió következő hétéves költségvetési tervében Ukrajna megsegítése százmilliárd euró értékben jelenik meg, és ott szerepel a hétszázmilliárdos európai fegyverkezési program koncepciójában is. A háború utáni nyolcszázmilliárd dolláros újjáépítésben a Egyesült Államok és nemzetközi pénzügyi szervezetek mellett az Európai Unió is tevékeny részt kíván venni. Ahogy repkednek az eurószázmilliárdok, úgy nő az Ukrajna-projekt kockázatossága a gazdasági erejét gyors ütemben elveszítő Európai Unió számára. A szakértők leadták a vészjelzéseket: ha az unió nem képes azonnali és radikális versenyképességi fordulatra, akkor tartós lecsúszásra számíthat az Egyesült Államokkal és Kínával szemben – hívta fel rá a figyelmet az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

Hosszas huzavona után a 2025. decemberi csúcstalálkozón az Európai Unió vezetői abban állapodtak meg, hogy Ukrajna számára 2026-ban és 2027-ben 90 milliárd eurónyi pénzügyi segítséget biztosítanak. A támogatás formája kedvezményes hitel, amit az ukrán államnak csak a háború lezárását követően, az Oroszország által részére fizetett jóvátételből kell visszafizetnie.

Mivel kétséges, hogy Oroszország hajlandó lesz-e háborús jóvátételt fizetni Ukrajnának, a megállapodás kritikusai szerint a 90 milliárdot az EU soha nem kapja vissza, a mostani segítségnyújtás minden terhét végül a későbbi uniós adófizetők lesznek kénytelenek viselni.

A megállapodás másik szépséghibája, hogy egyéb megoldás híján az Európai Unió a hitelnyújtást közös hitelfelvételből finanszírozza. A hitelfelvétel költségei, amik a jelenlegi becslések szerint éves szinten körülbelül hárommilliárd eurót tesznek ki, az unió költségvetését terhelik. Három közép-európai tagállam: Csehország, Szlovákia és Magyarország azzal a feltétellel járult hozzá az uniós megállapodáshoz, hogy ők kifejezetten nem vesznek részt a hitelfelvétel kötelezettségeiben. Sőt, azóta tudjuk: Magyarország blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatást, amíg nem jön kőolaj a Barátság vezetéken.