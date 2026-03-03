Orbán Viktorharcosok klubjaVolodimir ZelesznkijUrsula von der Leyen

Orbán Viktor: Egyetlen Ukrajnának kedvező döntést sem fogunk támogatni, amíg nem kapjuk meg az olajunkat

Zelenszkij politikai támadásként zárta el a Barátság kőolajvezetéket – közölte a kormányfő.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 11:40
Orbán Viktor Facebook/Orbán Viktor
A tegnapi soproni gyűlés után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök válaszával kezdte a napját Orbán Viktor – tájékoztatta a Harcosok Klubját a miniszterelnök.

Az ukrán elnök cinikus választ adott, szerinte nekünk, magyaroknak kell hálásnak lennünk Ukrajnának. Arcátlanság, hiszen mindenki tudja, hogy politikai támadásként elzárta a Barátság kőolajvezetéket. Az orosz olajra szükségünk van, és ezt meg kell oldanunk

– értékelte Zelenszkij levelét. A kormányfő válaszul levelet írt Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, és felszólította, hogy szerezzen érvényt az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak, amely Ukrajnát az olaj továbbítására kötelezi.

Egyetlen Ukrajnának kedvező döntést sem fogunk támogatni, amíg nem kapjuk meg az olajunkat

– szögezte le Orbán Viktor.

A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy délelőtt a következő kormányülésre készül, délután energiatanács-ülésen vesz részt, amelyen Irán és a világpiaci árak lesznek kiemelt témák, majd ezt követően folytatja a kampányt.

Az igazságot mindenkinek tudnia kell. Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!

– üzente a harcosoknak Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


