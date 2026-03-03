Rendkívüli

Már az ügyészség is megerősítette: nyomoz a NAV Radnai céges botránya miatt

atomerőműSzalay Bobrovniczky Kristófsajtó

A Paksi Atomerőműben készült fotók nem jelentenek veszélyt a biztonságra

Az erőmű cáfolta a sajtóban megjelent feltételezéseket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 14:22
A sajtóban megjelent hírek tisztázása érdekében tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy a honvédelmi miniszter látogatása során és az arról készült képek közzétételével nem történt az atomerőmű fizikai biztonságát veszélyeztető esemény – közölte a Paksi Atomerőmű.

Hangsúlyozták: a képeken látható eszközök, dokumentumok, kamerafelvételek nem a közvetlen fizikai védelemmel kapcsolatos információkat mutatnak.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Paksi Atomerőműben (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)


