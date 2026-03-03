Rudabányai őslelet: Rudi, a világhírű emberős

A rudabányai lelet egyik legérdekesebb része a Rudinak becézett Rudapithecus hungaricus emberszabású majom fosszíliája. Viszonylag épen maradt fent koponya- és arcrészlete, egész pontosan az állkapocscsont töredéke.

A rudabányai előember és a régész elképzelt találkozása

A rudabányai felfedezés

A csonttöredéket 1965-ben Hernyák Gábor, a bánya főgeológusa fedezte fel, ám csak két évvel később, Tasnádi Kubacska András közvetítésével jutott el Kretzoi Miklóshoz. Kretzoi nemcsak megerősítette Hernyák feltételezését, miszerint a lelet főemlőstől származik, hanem az anyag alapján egy új fajt és egy új nemet is leírt.

Hernyák Gábor a leleteket egy cukros zacskóban adta át Tasnádi Kubacska Andrásnak, az Országos Természettudományi Múzeum főigazgatójának.

Tasnádi így emlékezett vissza minderre: „Már vége felé járt a maradványok vizsgálata, amikor egy alsó állkapocscsontdarab került Kretzoi Miklós kezébe… Amikor Kretzoi Miklós megpillantotta, izgalomtól elsápadtan emelte föl a fejét, és az alig négy centiméter hosszú állkapocstöredéket a kezébe vette. – Tudod, mi ez? Európai, sőt világszenzáció! Olyan ősmajomfajnak az állkapcsa, amely szorosan véve beleillik az ember törzsfejlődésének vonalába.”

Abban az időben – ahogyan azt Kordos László könyvéből megtudhatjuk – a Kárpát-medencében beltenger hullámzott, mely lassan kiszáradt. Ennek a mocsaras vidékén éltek azok az emberszabású majmok is, amelyeknek képviselője a Rudapithecus hungaricus, alias Rudi.

Rudi közepes termetű hím lehetett, aki sokat mozgott a fákon, kapaszkodott, függeszkedett. A fogak zománca és kopásmintázata alapján gyümölcsökkel, levelekkel, kemény magvakkal táplálkozott.

A csontmaradványokat digitális technikával rakják össze: beszkennelik, majd virtuálisan „összepattintják”. A koponyán látszanak az izmok helyei, ebből következtetnek az arcizmok lefutására. Ezután következik a bőrszín és a szőrzet mintázatának rekonstrukciója, amely már inkább valószínűsíthető, mint biztos eredményt hoz. Rudi testtartása már függőlegesebb volt, nem teljesen előrebukó, ez szükségesnek számított ahhoz, hogy a fákon jól tudjon közlekedni.