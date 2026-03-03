tavaszfigyelmeztetésszünet

Tíz vármegyére adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat, szünet jön a magyar tavaszban

Forrás: met.hu2026. 03. 03. 16:34
illusztráció Fotó: Varga György Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Nagyon úgy tűnik, hogy szünetet iktat be a tavasz, remélhetőleg nem azért, mert már most elfáradt. A HungaroMet ugyanis szerdára tíz vármegyére adott ki ki figyelmeztetést zivatarveszély miatt szerda délutánra. A légmozgás döntően gyenge marad.

Forrás: HungaroMet.hu

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –3 és +3 fok között valószínű, de az északi, északkeleti hidegre hajlamos helyeken hidegebb, míg a magasabban fekvő helyeken ennél enyhébb lehet az idő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán döntően 15, 16 fok körül alakul.

 

