Szerencsre is autókkal érkeztek Magyar Péter hívei, így is kevesen voltak

Szerencsen is gyér érdeklődés mellett tartott fórumot Magyar Péter, alig néhány tucatnyian voltak kíváncsiak a Tisza Párt elnökére. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott: a jelenlévők többsége is odautaztatott támogató volt.

2026. 03. 03. 17:02
„A drónkép 14 óra 51 perckor készült, Magyar Péter már a színpadon állt Szerencsen. Jól láthatóan alig néhány tucatnyian kíváncsiak a Magyarországot zsaroló Zelenszkijjel szövetkező politikusra” – mutatott rá Deák Dániel a Facebook-oldalán.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője a bejegyzésében hangsúlyozta:

A jelenlévők többsége is odautaztatott támogató, ahogy az a drónképen is látszik, emiatt a környék tele van autókkal.

Mint arról beszámoltunk, Magyar Péter pártjának március 15-i menetére már most megkezdték az aktivisták buszoztatásának szervezését. Attól félnek a tiszások, hogy szervezés nélkül nem telik meg a Hősök tere.

 

Borítókép: Szerencsen gyér érdeklődés mellett tartott fórumot Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)

 

