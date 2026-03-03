„Hajrá, Horváth Laci!” – Gyöngyöst és környékét is meghódította Orbán Viktor

Óriási tömeg várta Orbán Viktort Pétervásárán, a miniszterelnök országjárásának legújabb állomásán. A kormányfő, mielőtt elkezdte volna a fórumát, Horváth László országgyűlési képviselővel, Csepreghy Nándor építési és közlekedési miniszterhelyettessel, valamint Héjj Dávid kormánybiztossal közösen Heves 2-es számú egyéni választókerületének polgármestereivel tárgyalt Sirokon.

A polgármesterekkel folytatott egyeztetésen a miniszterelnök áttekintette a térségben az elmúlt négy évben megvalósult fejlesztéseket és a következő kormányzati ciklusra vonatkozó helyi igényeket. Az egyeztetésen részt vett:

Ignácz Balázs, Heves vármegye főispánja,

Maka Attila, a Heves Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének tagja,

Tuza Gábor, Sirok polgármestere,

Kazsu Attila, Abasár polgármestere,

Wingedorf János, Aldebrő polgármestere,

Udzeliné Murányi Enikő, Balaton polgármestere,

Pallagi Alfréd, Bátor polgármestere,

Dorkó Valéria, Bekölce polgármestere,

Ferencz Péter, Bélapátfalva polgármestere,

Vincze János, Bodony polgármestere,

Zagyva Benjámin, Bükkszék polgármestere,

Liktor Róbert, Bükkszentmárton polgármestere,

Stefanovszki Tamás, Detk polgármestere,

Paulenka Richárd, Domoszló polgármestere,

Kovács András, Egercsehi polgármestere,

Bocsi Csaba, Erdőkövesd polgármestere,

Molnár Gábor, Fedémes polgármestere,

Szókovács Péter, Gyöngyös polgármestere,

Tóth Szilveszter, Gyöngyösoroszi polgármestere,

Hevér Lászlóné, Gyöngyöspata polgármestere,

Kiss Viktor, Gyöngyöstarján polgármestere,

Hossó Sándor, Hevesaranyos polgármestere,

Ivády Zsolt, Ivád polgármestere,

Morvai János, Kál polgármestere,

Menyhárt Balázs, Kisfüzes polgármestere,

Blahó László, Kompolt polgármestere,

Holló László, Markaz polgármestere,

Forgó Gábor, Mátraderecske polgármestere,

Baranyiné Kelemen Erzsébet, Mikófalva polgármestere,

Varga Sándorné, Mónosbél polgármestere,

Csőgér Bálint, Nagyvisnyó polgármestere,

Mudriczki József, Parád polgármestere,

Eged István, Pétervására polgármestere,

Nagy Sándor, Recsk polgármestere,

Juhász Pál, Szajla polgármestere,

Sipos Roland, Szentdomonkos polgármestere,

Szaniszló László, Szilvásvárad polgármestere,

Egyed Zsigmond, Szúcs polgármestere,

Kovács Béla, Tarnalelesz polgármestere,

Flesch Gabriella, Tarnaszentmária polgármestere,

Bujáki Ferenc, Terpes polgármestere,

Ignácz Szabolcs, Tófalu polgármestere,

Gellén István, Vécs polgármestere,

Farkas Sándor, Verpelét polgármestere,

Szarvas László, Visonta polgármestere

Kerek Ákos, Gyöngyössolymos alpolgármestere.

Az egyeztetés után a miniszterelnök továbbutazott Pétervásárára, ahol ismét rengeteg ember fogadta a miniszterelnököt. Az őt fogadó tömegről Orbán Viktor megosztott egy videót a közösségi oldalán.

Sok jó ember kis helyen is. Szereztem néhány új aktivistát

– írta a kormányfő. Hozzátette: „Hajrá, Horváth Laci, hajrá Pétervására!”