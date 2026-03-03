„Hajrá, Horváth Laci!” – Gyöngyöst és környékét is meghódította Orbán Viktor

Óriási tömeg várta Orbán Viktort Pétervásárán, a miniszterelnök országjárásának legújabb állomásán. A kormányfő, mielőtt elkezdte volna a fórumát, Horváth László országgyűlési képviselővel, Csepreghy Nándor építési és közlekedési miniszterhelyettessel, valamint Héjj Dávid kormánybiztossal közösen Heves 2-es számú egyéni választókerületének polgármestereivel tárgyalt Sirokon.
A polgármesterekkel folytatott egyeztetésen a miniszterelnök áttekintette a térségben az elmúlt négy évben megvalósult fejlesztéseket és a következő kormányzati ciklusra vonatkozó helyi igényeket. Az egyeztetésen részt vett:
- Ignácz Balázs, Heves vármegye főispánja,
- Maka Attila, a Heves Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének tagja,
- Tuza Gábor, Sirok polgármestere,
- Kazsu Attila, Abasár polgármestere,
- Wingedorf János, Aldebrő polgármestere,
- Udzeliné Murányi Enikő, Balaton polgármestere,
- Pallagi Alfréd, Bátor polgármestere,
- Dorkó Valéria, Bekölce polgármestere,
- Ferencz Péter, Bélapátfalva polgármestere,
- Vincze János, Bodony polgármestere,
- Zagyva Benjámin, Bükkszék polgármestere,
- Liktor Róbert, Bükkszentmárton polgármestere,
- Stefanovszki Tamás, Detk polgármestere,
- Paulenka Richárd, Domoszló polgármestere,
- Kovács András, Egercsehi polgármestere,
- Bocsi Csaba, Erdőkövesd polgármestere,
- Molnár Gábor, Fedémes polgármestere,
- Szókovács Péter, Gyöngyös polgármestere,
- Tóth Szilveszter, Gyöngyösoroszi polgármestere,
- Hevér Lászlóné, Gyöngyöspata polgármestere,
- Kiss Viktor, Gyöngyöstarján polgármestere,
- Hossó Sándor, Hevesaranyos polgármestere,
- Ivády Zsolt, Ivád polgármestere,
- Morvai János, Kál polgármestere,
- Menyhárt Balázs, Kisfüzes polgármestere,
- Blahó László, Kompolt polgármestere,
- Holló László, Markaz polgármestere,
- Forgó Gábor, Mátraderecske polgármestere,
- Baranyiné Kelemen Erzsébet, Mikófalva polgármestere,
- Varga Sándorné, Mónosbél polgármestere,
- Csőgér Bálint, Nagyvisnyó polgármestere,
- Mudriczki József, Parád polgármestere,
- Eged István, Pétervására polgármestere,
- Nagy Sándor, Recsk polgármestere,
- Juhász Pál, Szajla polgármestere,
- Sipos Roland, Szentdomonkos polgármestere,
- Szaniszló László, Szilvásvárad polgármestere,
- Egyed Zsigmond, Szúcs polgármestere,
- Kovács Béla, Tarnalelesz polgármestere,
- Flesch Gabriella, Tarnaszentmária polgármestere,
- Bujáki Ferenc, Terpes polgármestere,
- Ignácz Szabolcs, Tófalu polgármestere,
- Gellén István, Vécs polgármestere,
- Farkas Sándor, Verpelét polgármestere,
- Szarvas László, Visonta polgármestere
- Kerek Ákos, Gyöngyössolymos alpolgármestere.
Az egyeztetés után a miniszterelnök továbbutazott Pétervásárára, ahol ismét rengeteg ember fogadta a miniszterelnököt. Az őt fogadó tömegről Orbán Viktor megosztott egy videót a közösségi oldalán.
Sok jó ember kis helyen is. Szereztem néhány új aktivistát
– írta a kormányfő. Hozzátette: „Hajrá, Horváth Laci, hajrá Pétervására!”
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!