Nem a Ferencváros továbbjutása lenne a legnagyobb szenzáció az Európa-ligában

A Ferencváros négy győzelemmel, három döntetlennel és mindössze egy vereséggel zárta az Európa-liga alapszakaszát, így a tizenkettedik helyen végzett, egy ponttal lemaradva a már nyolcaddöntőt érő nyolcadik pozíciótól. Így jöhetett a rájátszás, ahol a Ludogorec Razgrad volt a magyar bajnok ellenfele. Az FTC az idegenbeli 2-1-es vereség után 2-0-ra nyert a Groupama Arénában, így várhatta a sorsolást. A Fradi végül a portugál Braga együttesét kapta ellenfeléül a nyolcaddöntőben.

A Ferencváros komoly csapatok ellen bizonyított már az Európa-ligában. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Így látják a Ferencváros esélyeit az Európa-ligában

Miután kisorsolták a nyolcaddöntő párosításait, a Football Meets Data közzétette az elemzését. Mint minden csapat, így az FTC esetében is kiderült, milyen esélyekkel vág neki a folytatásnak, mekkora a sansz a negyeddöntő, az elődöntő, illetve a döntő elérésére vagy akár a végső győzelemre.

A Football Meets Data számításai szerint mindössze 0,2 százalék az esély mutatkozik arra, hogy a Fradi nyeri az Európa-ligát. A teljes mezőnyből a magyar bajnokot tartják a legesélytelenebbnek arra, hogy elhódítsa a kupát. Az FTC után a Panathinaikosz, Genk, Lille hármas következik a listán egy-egy százalékkal.

A továbbjutás esélyeit nézve: bár közel sem a Ferencváros a Braga elleni párharc esélyese, azért közel sem a lehetetlen kategória, mint a végső siker.

Az FMD közlése szerint a Fradi esélye a negyeddöntőbe jutásra 24 százalék, az elődöntő elérésére öt százalék, arra pedig, hogy döntőbe jusson, egy százalék.

Az megállapítható a számok tengeréből, hogy a nyolc közé jutásra nem az FTC a legesélytelenebb: az Aston Villa ellen pályára lépő Lille (17 százalék) helyzete a legkilátástalanabb. A Betis ellen meccselő Panathinaikosz helyzete sem rózsás, sőt a kalkulációk szerint rosszabb, mint a zöld-fehéreké (22 százalék).

🟠 UEL | Winners and losers of R16 draw



(🔃 biggest changes in % compared to pre-draw)



QF chances 📈

📈 +17% 🇵🇹 Braga

📈 +17% 🇪🇸 Betis

📈 +7% 🇩🇪 Freiburg



QF chances 📉

📉 -17% 🇵🇹 Porto

📉 -17% 🇩🇰 Midtjylland

📉 -13% 🇫🇷 Lyon

📉 -11% 🇮🇹 Roma

📉 -5% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa



🏆 To win it… pic.twitter.com/FRc6HaH0tB — Football Meets Data (@fmeetsdata) February 28, 2026

Angol csapat nyerheti az Európa-ligát

A Football Meets Data elemzése az Aston Villának előlegezi meg az Európa-liga győzelmet, legalábbis az angol klubot tartják a legesélyesebbnek a végső győzelemre (35 százalék). Az erősorrendben a Betis (11), a Lyon (kilenc), az AS Roma (nyolc) és a Nottingham Forest (hét) következik.