Nem a Ferencváros továbbjutása lenne a legnagyobb szenzáció az Európa-ligában

Már a nyolcaddöntő következik az Európa-ligában. A Football Meets Data közzétette kalkulációt, ami lényegében egy erősorrend, amelyből kiderül, mely együtteseknek van a legnagyobb esélye a továbbjutásra vagy éppen a sorozat megnyerésére. A számok nem a Ferencváros mellett szólnak.

Tóth Norbert
2026. 03. 03. 20:16
A Ferencváros négy győzelemmel, három döntetlennel és mindössze egy vereséggel zárta az Európa-liga alapszakaszát, így a tizenkettedik helyen végzett, egy ponttal lemaradva a már nyolcaddöntőt érő nyolcadik pozíciótól. Így jöhetett a rájátszás, ahol a Ludogorec Razgrad volt a magyar bajnok ellenfele. Az FTC az idegenbeli 2-1-es vereség után 2-0-ra nyert a Groupama Arénában, így várhatta a sorsolást. A Fradi végül a portugál Braga együttesét kapta ellenfeléül a nyolcaddöntőben.

Így látják a Ferencváros esélyeit az Európa-ligában

Miután kisorsolták a nyolcaddöntő párosításait, a Football Meets Data közzétette az elemzését. Mint minden csapat, így az FTC esetében is kiderült, milyen esélyekkel vág neki a folytatásnak, mekkora a sansz a negyeddöntő, az elődöntő, illetve a döntő elérésére vagy akár a végső győzelemre.

A Football Meets Data számításai szerint mindössze 0,2 százalék az esély mutatkozik arra, hogy a Fradi nyeri az Európa-ligát. A teljes mezőnyből a magyar bajnokot tartják a legesélytelenebbnek arra, hogy elhódítsa a kupát. Az FTC után a Panathinaikosz, Genk, Lille hármas következik a listán egy-egy százalékkal.

A továbbjutás esélyeit nézve: bár közel sem a Ferencváros a Braga elleni párharc esélyese, azért közel sem a lehetetlen kategória, mint a végső siker.

Az FMD közlése szerint a Fradi esélye a negyeddöntőbe jutásra 24 százalék, az elődöntő elérésére öt százalék, arra pedig, hogy döntőbe jusson, egy százalék.

Az megállapítható a számok tengeréből, hogy a nyolc közé jutásra nem az FTC a legesélytelenebb: az Aston Villa ellen pályára lépő Lille (17 százalék) helyzete a legkilátástalanabb. A Betis ellen meccselő Panathinaikosz helyzete sem rózsás, sőt a kalkulációk szerint rosszabb, mint a zöld-fehéreké (22 százalék).

Angol csapat nyerheti az Európa-ligát

A Football Meets Data elemzése az Aston Villának előlegezi meg az Európa-liga győzelmet, legalábbis az angol klubot tartják a legesélyesebbnek a végső győzelemre (35 százalék). Az erősorrendben a Betis (11), a Lyon (kilenc), az AS Roma (nyolc) és a Nottingham Forest (hét) következik.

A Ferencváros nyolcaddöntős ellenfele, a Braga ötszázaléknyi esélyt kapott a végső győzelemre. Érdekesség, hogy a sorsolást megelőzően ez a szám három százalékon állt.

