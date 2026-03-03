Volodimir ZelenszkijUkrajnaEU-csatlakozás

Zelenszkij mégsem olyan szívesen látott az EU-ban?

Ukrajna azon törekvése, hogy egy békemegállapodás részeként gyorsított eljárással csatlakozzon az Európai Unióhoz, erős ellenállásba ütközött egyes uniós kormányok részéről. Zelenszkij vágyai akadályokba ütköznek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 22:05
Volodimir Zelenszkij Fotó: TETIANA DZHAFAROVA Forrás: AFP
Mint ismert, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 2027-re szeretné elérni az EU-hoz való csatlakozását az Oroszországgal vívott háború lezárását célzó megállapodás részeként. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 2027-re szeretné elérni Ukrajna EU-hoz való csatlakozását
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 2027-re szeretné elérni Ukrajna EU-hoz való csatlakozását. Fotó: AFP

Egyes elemzők szerint a szabad út az EU-ba létfontosságú lehet Zelenszkij számára ahhoz, hogy kedvező békemegállapodást kössön, különösen akkor, ha – ahogy széles körben várható – Ukrajna nem nyeri vissza az ellenőrzést teljes területe felett vagy nem csatlakozik a NATO katonai szövetségéhez – írja a Reuters. 

Az EU-kormányok tagjai – köztük a nehézsúlyú Franciaország és Németország – azonban magánbeszélgetésekben szkepticizmusuknak adtak hangot a csatlakozási folyamat szóba jöhető reformjával kapcsolatban, amely lerövidítené Ukrajna tagsághoz vezető útját, közölték diplomaták. A Reuters nyolc európai diplomatával és tisztviselővel beszélt, és sokan rámutattak az EU-s fővárosokban tapasztalható aggodalomra az ötlettel kapcsolatban.

Aggodalmaik közé tartozik, hogy Ukrajna nem folytatná a reformokat, például a korrupció visszaszorítását, ha már megkapta az EU-tagságot.

Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes és az EU vezető tárgyalója a Reutersnek elmondta, hogy Kijev kész foglalkozni az EU-tagok aggályaival. Olyan biztosítékokat javasolt, mint egy ellenőrző rendszer, amely ellenőrzi, hogy Kijev betartja-e a demokratikus normákat. Ugyanakkor azt mondta, hogy fontos lenne a csatlakozási dátumra vonatkozó politikai elkötelezettség. 

– Ez szükséges a békefolyamathoz, a tartós és igazságos béke megteremtéséhez Európában – mondta.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

