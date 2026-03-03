Zelenszkij mégsem olyan szívesen látott az EU-ban?

Mint ismert, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 2027-re szeretné elérni az EU-hoz való csatlakozását az Oroszországgal vívott háború lezárását célzó megállapodás részeként.
Egyes elemzők szerint a szabad út az EU-ba létfontosságú lehet Zelenszkij számára ahhoz, hogy kedvező békemegállapodást kössön, különösen akkor, ha – ahogy széles körben várható – Ukrajna nem nyeri vissza az ellenőrzést teljes területe felett vagy nem csatlakozik a NATO katonai szövetségéhez – írja a Reuters.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!