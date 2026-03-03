Zelenszkij mégsem olyan szívesen látott az EU-ban?

Az EU-kormányok tagjai – köztük a nehézsúlyú Franciaország és Németország – azonban magánbeszélgetésekben szkepticizmusuknak adtak hangot a csatlakozási folyamat szóba jöhető reformjával kapcsolatban, amely lerövidítené Ukrajna tagsághoz vezető útját, közölték diplomaták. A Reuters nyolc európai diplomatával és tisztviselővel beszélt, és sokan rámutattak az EU-s fővárosokban tapasztalható aggodalomra az ötlettel kapcsolatban.

Aggodalmaik közé tartozik, hogy Ukrajna nem folytatná a reformokat, például a korrupció visszaszorítását, ha már megkapta az EU-tagságot.

Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes és az EU vezető tárgyalója a Reutersnek elmondta, hogy Kijev kész foglalkozni az EU-tagok aggályaival. Olyan biztosítékokat javasolt, mint egy ellenőrző rendszer, amely ellenőrzi, hogy Kijev betartja-e a demokratikus normákat. Ugyanakkor azt mondta, hogy fontos lenne a csatlakozási dátumra vonatkozó politikai elkötelezettség.