Lebőgött a Liverpool, Szoboszlai nem várt módon tűnt ki

Ismét borzalmas, ötlettelen játékkal rukkoltak elő a címvédő Vörösök a Premier League-ben, ennek egy csúfos vereség lett a vége a 29. forduló keddi mérkőzésén. A Liverpool a sereghajtó Wolverhampton Wanderers otthonában kapott ki 2-1-re.

2026. 03. 03. 23:17
Alisson és Konaté sem hitte el, milyen szerencsétlenül járt a Liverpool a végjátékban Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
Egymás után kapta a lehetőségeket a riválisaitól az elmúlt hetekben a Liverpool. A Chelsea három, az Aston Villa két forduló óta nyeretlen, előbbit a Premier League 29. fordulójához érkezve a Vörösök már át is ugrották, ezzel az ötödik helyre jöttek fel, és a birminghamiek is már csak három pontra voltak tőlük, Szoboszlai Dominikék ugyanis közben mindhárom mecsüket hozták. A céljuk az volt, hogy kedden a sereghajtó Wolverhampton otthonában is folytassák a jó sorozatot. 

Szoboszlai Dominik új hajviseletét liverpooli csapattársa, Hugo Ekitiké ihlethette
Szoboszlai Dominik új hajviseletét liverpooli csapattársa, Hugo Ekitiké ihlethette Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Arne Slot kezdőcsapatában nem volt meglepetés, a várható tizenegy futott ki a pályára – köztük Kerkez Milos balhátvédként és Szoboszlai középpályásként. A mestere helyett a magyar válogatott csapatkapitánya okozott meglepetést: fonatokkal a hajában futott be, ezzel David Beckham egyik emlékezetes frizuráját idézte meg, illetve csapattársát, Hugo Ekitikét „koppintotta”, aki szintén ilyen hajviselettel tündököl.

Ötlettelen futball a Liverpooltól Wolverhamptonban

A Liverpool a múlt héten az első félidőben hármat gurított a West Ham kapujába (végül 5-2-re nyert), ami meglehetősen szokatlan a csapattól, hiszen általában szenved a szünet előtt, gólokat csak elvétve szerez. Nos, a Wolverhampton ellen ezt, a fásult arcát mutatta, mezőnyfölénye mellé próbálkozások alig társultak. A vendégek kétszer találták el a kaput, ezek közül az egyik Szoboszlai lövése volt nagyjából huszonöt méterről.

A második félidőre általában összekapja magát a Liverpool. A térfélcsere után ezúttal is rákapcsolt, ennek az 51. percben kis híján a meccs első gólja lett a gyümölcse. Egy szögletet követően Curtis Jones mellel jutatthatta volna a labdát a kapuba, de Cody Gakpo lába az útját állta, és a kapu előtt tanyázó vendégjátékosok helyett a hazaiak csaptak le a játékszerre. A kezdeti lendület szépen, lassan elfogyott, a Liverpool belealudt a mérkőzésbe. Arne Slot cserékkel próbált színt vinni a játékba, a 65. percben Kerkez is befejezte.

Véget ért Szalah gólcsendje

Ez nem hozta meg a kívánt eredményt, a Vörösök helyett a Wolverhampton volt eredményes, a középpályán való labdaszerzés után Toluwalase Arokodare ugratta ki a csereként beállt Rodrigo Gomest, aki a hazaiak első kaput eltaláló lövését váltotta gólra. 

A kapott gól hatására belehúzott a Liverpool, a 80. percben Rio Ngumoha varázsolt a Wolves tizenhatosában, de a kapufa útját állta az egyenlítésnek. Röviddel később, a 83. percben azonban már valóban 1-1 volt az állás. Mohamed Szalah november óta tartó gólcsendjét szakította meg a Premier League-ben, amikor egy ajándékba kapott labdával egészen a kapuig masírozott.

A vendégek a győzelemért támadrak, de nem úgy alakult a végjáték, ahogy abban reménykedtek. Andre a tizenhatos vonaláról eresztett meg egy lövést a 94. percben, és Alisson szerencsétlenségére Joe Gomez lábán irányt változtatott a labda, így vált védhetetlenné a lövés. Ezzel el is dőlt a három pont sorsa, a Wolverhampton zsinórban második mérkőzését nyerte meg, a címvédőt 2-1-re győzte le. Ennek ellenére nem tudott elmozdulni az utolsó helyről. A Liverpool maradt az 5. helyen.

Premier League, 29. forduló

kedd:

szerda:

  • Aston Villa–Chelsea 20.30
  • Brighton–Arsenal 20.30 (tv: Match4)
  • Fulham–West Ham United 20.30
  • Manchester City–Nottingham Forest 20.30 (tv: Spíler2)
  • Newcastle United–Manchester United 21.15 (tv: Spíler1)

csütörtök:

  • Tottenham Hotspur–Crystal Palace 21.00 (tv: Spíler1)

A Premier League tabellája ITT érhető el.

 

 

