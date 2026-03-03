Hangjegyekkel festett arcképek – startol a 8. Orosz Zenei Fesztivál

Az idei évben nyolcadik alkalommal rajzolódnak ki előttünk a zenetörténet óriásai, de ezúttal nem csak a kottapapíron. A „Portrék” tematika mentén a zeneszerzők emberi arcát, tanár-diák kapcsolatait és alkotói inspirációit is megismerhetjük a Szabó Marcell zongoraművész által alapított és művészeti vezetésével megvalósuló VIII. Orosz Zenei Fesztiválon.

Szabó Marcell zongoraművész, a fesztivál művészeti vezetője Fotó: Kondella Misi Photography / OZF

Az idei program nem csupán hangversenyek sorozata, hanem egyfajta zenei galéria is, ahol minden egyes mű egy-egy ecsetvonás a nagy zeneszerzők jellemrajzához.

Mesterek és tanítványok a palettán

A fesztivál négy meghatározó alkotó portréját rajzolja meg. Megjelenik az orosz zene bölcsőjét alakító Rimszkij-Korszakov, valamint szellemi örököse, a kiváló pedagógus, Arenszkij. A szálak tovább fonódnak: láthatjuk a zongora óriását, Rahmanyinovot, aki Arenszkij tanítványa volt, valamint a szintén tanári vénával rendelkező Kabalevszkijt is.

Egészen más módon kell egy világhírű Rahmanyinov portréját felvázolni, mint kevésbé ismert tanárának, Arenszkijnek az arcképét. Szeretnék újat mutatni, de szeretném az ismerős vonásokat is megmutatni

– fogalmaz Szabó Marcell művészeti vezető.

Rimszkij-Korszakov, az orosz ötök egyik zseniális komponistája Fotó: Wikipédia

A fesztivál különlegessége, hogy a látogatók nap mint nap mélyebbre áshatnak az egyes életművekben: a fellépő művészek a teljes időtartam alatt velünk tartanak, hogy Arenszkijtól Rahmanyinovig bemutassák az adott zeneszerzők lenyűgöző műfaji sokszínűségét. A zenei ívet olyan kiváló szólisták formálják meg, mint Langer Ágnes és Székely Anna (hegedű), Balogh Ádám, Pregun Tamás, Szabó Marcell és Szaniszló Attila (zongora), valamint Fülep Máté (bariton) és Rátkai Áron (cselló).

Jelmezek és mozgókép



A fesztivál rendhagyó vizuális élménnyel is kiegészül: az orosz Nemzeti Zenei Múzeum jóvoltából egyedülálló kiállítási anyagot láthat a közönség.

A tárlat Rimszkij-Korszakov opera- és balettműveihez készült eredeti jelmez- és színpadterveket mutat be, megelevenítve a színpadi művek pompáját.

Emellett a kísérőprogramok között balett- és operafilm-vetítések is várják az érdeklődőket, tovább árnyalva az alkotók portréját.

A monumentális versenyművektől a dalokon át a négykezes zongoradarabokig terjedő program két város összesen négy kulturális helyszínén várja a közönséget március 12. és március 26. között: Budapesten a Zeneakadémián és az Orosz Kulturális Központban, Debrecenben pedig a Kölcsey Központban és a Debreceni Egyetem Liszt termében.