Már ötmillióan Szoboszlai mögött, de van egy magyar, aki négyszer népszerűbb nála

Szoboszlai Dominik újabb komoly mérföldkőhöz érkezett. A Liverpool magyar sztárjának követőtábora már az ötmillió fős küszöbön áll az Instagramon. Szoboszlai ismertségének növekedése ugrásszerűen megnőtt a jelenlegi idényben. A magyar sportolók közül Kerkez Milos és Dzsudzsák Balázs fej fej mellett követi, de Szoboszlai olyan potenciállal bír, hogy idővel a több mint húszmilliós táborral rendelkező magyar rekorderre, Palvin Barbarára is veszélyes lehet.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 4:50
Már ötmillió követője van a Liverpool futballistájának, mégsem Szoboszlai Dominik a magyar csúcstartó a közösségi médiában Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
Két hete történt, hogy Mohamed Szalah belemondta a kamerába : szerinte jelenleg Szoboszlai Dominik a világ egyik legjobb futballistája. Sok dicséretet kapott a Liverpool magyar klasszisa ebben az idényben, és nem alaptalanul, hiszen a számok is alátámasztják, ma már valóban ő a Premier League címvédőjének a legfontosabb játékosa, de Szalah szavai így is nagyot szóltak. Pedig most tényleg a szemünk előtt zajlik Szoboszlai világsztárrá válása – és nemcsak a pályán, hanem azon kívül is. Ez utóbbinak az egyik fontos fokmérője a közösségi médiában való népszerűség, és ennek az első számú csatornája az Instagram.

Szoboszlai Dominik ötmillió követője az Instagramon messze a legtöbb a magyar sportolók között
Szoboszlai Dominik ötmillió követője az Instagramon messze a legtöbb a magyar sportolók között Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai is ezen a közösségi oldalon a legaktívabb, és a követőtábora éppen az ötmillió fős küszöbön áll. Cikkünk készültekor 4 968 951 követője volt, amit az Instagram néhol már fel is kerekít ötmillióra, és rövid időn belül tényleg át is lépheti az újabb jelentős mérföldkövet. Szoboszlai népszerűsége ugyanis a pályán nyújtott kimagasló teljesítményével párhuzamosan dinamikus növekedésnek indult.

Szoboszlai Dominik minden fronton szintet lép

Hogy mennyire fontos Szoboszlai szerepe a pályán a Liverpoolban, arról csak néhány alapadat:

  • övé a második legtöbb játékperc (3308) a csapatkapitány Virgil van Dijk után (3510),
  • övé a második legtöbb gól (10) a csatár Hugo Ekitike mögött (16), úgy is, hogy sokszor jobbhátvéd volt,
  • övé holtversenyben a legtöbb gólpassz (8) Florian Wirtz és Szalah mellett az idényben.

A pályán mutatott szintlépés hamarosan új szerződést fialhat, sajtóhírek szerint akár heti 300 ezer fontos fizetéssel, amivel Szoboszlai nemcsak a Liverpool egyik legjobban kereső játékosává léphetne elő, hanem már a Premier League top 10-ben is helyet kaphatna.

Eközben a közösségi médiában is szintet lép a népszerűsége. Szoboszlai az idény kezdete előtt, júliusban lépte át a hárommilliós mérföldkövet, és az azóta eltelt kicsit több mint fél év alatt már ötmillióra nőtt a tábora. A tavaly nyári hárommilliós kezdés után decemberben már négymilliónál tartott, most márciusban pedig eléri az ötmilliót.

Szoboszlai 2023 nyarán igazolt Lipcséből a Liverpoolba, amikor még csak mintegy félmillió követője volt. Az angol sztárcsapatnál rögtön kapott egy nagy lökést, néhány hónap alatt megelőzte a magyar sportolók között addig egyedüliként egymillió követő fölé jutó Dzsudzsák Balázst. A kétmilliót viszonylag gyorsan elérte a Liverpool játékosaként, aztán kicsit lassabb lett az oldalának a növekedése, de ebben az idényben újra elkezdett ugrásszerűen fejlődni.

Kerkez Milos és Dzsudzsák Balázs a dobogón – és a Liu tesók?

A magyar sportolók között Szoboszlai Dominik már eddig is listavezető volt, az előnye pedig egyre nagyobb az élen. A második-harmadik helyen fej fej mellett két másik futballista következik: a Liverpool színeiben szintén egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Kerkez Milos és a DVSC-ben még 39 évesen is meghatározó teljesítményt nyújtó Dzsudzsák Balázs egyaránt 1,7 millió követőt jegyez – néhány tízezerrel már Kerkez áll előrébb.

A sportolók közül más magyar az egymilliós határt nem lépi át, bár a török szurkolók aktivitását kihasználva Sallai Roland oldala is szépen nő, amióta a Galatasaray futballistája lett, de egyelőre még úton van a 900 ezer követő felé. Az utána következő magyar sportolók már félmillió alatt vagy annak a környékén mozognak.

Ha kis kitekintést teszünk az Instagramról, akkor érdemes még megjegyezni, hogy a magyar színekről kínaira váltó, olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó Liu testvérek speciális helyzetben vannak. Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor ugyanis az Instagramon mindössze 85 ezres, illetve 102 ezres táborral bírnak, de a hatalmas népességű Kína követői ott nem csapódnak le, mert az ázsiai országban a Weibo névre hallgató, zárt, saját közösségi oldalt használják. Azon a ma már ismertebb Liu Shaoang 1,3 millió követőt számlál.

Szoboszlai megdöntheti a húszmilliós magyar rekordot is?

Magyar viszonylatban bármennyire nagy szám az ötmillió követő Szoboszlai neve mellett, a magyar rekordot az Instagramon a világhírű modell, Palvin Barbara tartja, akinek ma még több mint négyszeres a népszerűsége a közösségi térben, mint a Liverpool sztárjának.

Virgil van Dijk köszöni a gólpasszt Szoboszlainak: a Liverpool jelenlegi és jövőbeni csapatkapitánya?
Virgil van Dijk köszöni a gólpasszt Szoboszlainak: a Liverpool jelenlegi és jövőbeni csapatkapitánya? Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Palvin Barbara közösségi oldalát 21 millióan követik. Nagy kérdés, hogy Szoboszlai ezt a számot valaha elérheti-e. A választ nem itthon, hanem a futballnak azokon a globális szintjein kell keresnünk, ahová Szoboszlai felérhet.

A Liverpool keretében és egyúttal a Premier League-ben is az egyiptomi Szalah 66 millió követője a csúcs, de nála az arab világ lelkesedése is megnyomja a számokat. Csapaton belül Virgil van Dijk a 17 millió követőjével már jobb összehasonlítási alap lehet – ha egy nap Szoboszlai valóban a Liverpool csapatkapitánya lesz, ahogy arról már a kőkemény holland védő is beszélt, a magyar is elérhet hasonló szintre.

Sőt ennél van még feljebb is, hiszen Van Dijk idősebb volt, már 27 éves, amikor 2018-ban Liverpoolba igazolt, és igazán ismert lett. A most 25 éves Szoboszlai kortársa, a Manchester City norvég sztárja, Erling Haaland már most 40 millió követőt tudhat maga mögött. Posztjából adódóan pedig leginkább a manchesterieket már elhagyó, Nápolyba igazoló, sokoldalú belga középpályás, Kevin De Bruyne 26 milliós tábora lehet a példa Szoboszlai előtt, hogy célba lehet venni a ma még távolinak tűnő magyar rekordot is.

