Már ötmillióan Szoboszlai mögött, de van egy magyar, aki négyszer népszerűbb nála

Két hete történt, hogy Mohamed Szalah belemondta a kamerába : szerinte jelenleg Szoboszlai Dominik a világ egyik legjobb futballistája. Sok dicséretet kapott a Liverpool magyar klasszisa ebben az idényben, és nem alaptalanul, hiszen a számok is alátámasztják, ma már valóban ő a Premier League címvédőjének a legfontosabb játékosa, de Szalah szavai így is nagyot szóltak. Pedig most tényleg a szemünk előtt zajlik Szoboszlai világsztárrá válása – és nemcsak a pályán, hanem azon kívül is. Ez utóbbinak az egyik fontos fokmérője a közösségi médiában való népszerűség, és ennek az első számú csatornája az Instagram.

Szoboszlai Dominik ötmillió követője az Instagramon messze a legtöbb a magyar sportolók között Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai is ezen a közösségi oldalon a legaktívabb, és a követőtábora éppen az ötmillió fős küszöbön áll. Cikkünk készültekor 4 968 951 követője volt, amit az Instagram néhol már fel is kerekít ötmillióra, és rövid időn belül tényleg át is lépheti az újabb jelentős mérföldkövet. Szoboszlai népszerűsége ugyanis a pályán nyújtott kimagasló teljesítményével párhuzamosan dinamikus növekedésnek indult.

Szoboszlai Dominik minden fronton szintet lép

Hogy mennyire fontos Szoboszlai szerepe a pályán a Liverpoolban, arról csak néhány alapadat:

övé a második legtöbb játékperc (3308) a csapatkapitány Virgil van Dijk után (3510),

övé a második legtöbb gól (10) a csatár Hugo Ekitike mögött (16), úgy is, hogy sokszor jobbhátvéd volt,

övé holtversenyben a legtöbb gólpassz (8) Florian Wirtz és Szalah mellett az idényben.

A pályán mutatott szintlépés hamarosan új szerződést fialhat, sajtóhírek szerint akár heti 300 ezer fontos fizetéssel, amivel Szoboszlai nemcsak a Liverpool egyik legjobban kereső játékosává léphetne elő, hanem már a Premier League top 10-ben is helyet kaphatna.

Eközben a közösségi médiában is szintet lép a népszerűsége. Szoboszlai az idény kezdete előtt, júliusban lépte át a hárommilliós mérföldkövet, és az azóta eltelt kicsit több mint fél év alatt már ötmillióra nőtt a tábora. A tavaly nyári hárommilliós kezdés után decemberben már négymilliónál tartott, most márciusban pedig eléri az ötmilliót.