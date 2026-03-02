A győzelemre ítélt nemzet

A kormányzat eredményeit letagadó ellenpropaganda által keltett tévképzetek, ferdítések, rosszindulatú híresztelések kivédésére, illetve megsemmisítésére is alkalmas Schmidt Mária műve, A függetlenség kora. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Alapítvány által kiadott, 152 oldalas kötet mintegy kvintesszenciáját nyújtja az Orbán Viktor vezette nemzeti konzervatív kabinet tizenhat éves működésének, páratlan, világszerte tiszteletet kiváltó sikereinek és küzdelmeinek. Természetesen a Széchenyi-díjas történész az internacionalista-globalista ellenerők és hazai lerakataik áskálódásainak, az utóbbi időben pedig minden eddiginél nyíltabb támadásainak is hangsúlyos szerepet szentel.

Pontról pontra kidomborítja azonban, hogy a magyar kormány nem tetszelgett holmi áldozati pózban, hanem megszervezte a gazdaságot és olyan jogszabályokat alkotott, amelyek révén egy modern, prosperáló európai államot tudott létrehozni.



Ha munka van, minden van

Perdöntőek a könyv érvei. Hisz ki tudná megalapozottan kétségbe vonni, hogy maximálisan hatékony az a módszer, amely a bankok, multik, nagy üzletláncok progresszív megadóztatásával tudott megfelelő pénzügyi mozgásteret, szabadságot teremteni a nagy ívű családpolitikai terveihez? Azt a kitűzött célt is teljesítették, hogy senkit sem hagynak az út szélén. Többek között ingyenes étkezést biztosítanak a kevésbé tehetős diákok, s általában minden rászoruló számára, valamint ingyentankönyvet nyújtanak az összes tanulónak. Beszédes, hogy az uniós átlag duplájával, egymillióval növelte a kabinet a munkahelyek számát. A sok ellenzéki fanyalgást megélt közfoglalkoztatás is bevált, egy diagramon ellenőrizhető, hogy egy ideig sok tartósan munkanélküli vette igénybe, mára azonban csökkent a számuk, mivel versenyszférabeli munkahelyet tudtak maguknak szerezni.

A kiadvány arra is kitér, a hazai vállalkozók, beruházók megerősödését állami eszközökkel is elősegítették, és ez a legteljesebb mértékben bevált.

A beruházásbarát adópolitika eredményeképpen sok külföldi hozza hazánkba üzemét, gyárát, fejlesztőbázisát, s így az adócsökkentések révén a gazdaságot is sikerült kifehéríteni.

A kötet értékelése szerint az egyik legfontosabb eleme az előrelépésünknek, hogy másfél évtizede kitartunk a munkaalapú társadalom eszméje mellett, amelyben a szabály egyszerű, dolgozni kell.