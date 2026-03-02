Az Újpest kölcsönembere majdnem visszavonultatta Robbie Keane-t, aki a Liverpoolt is kiemelte

A mezőnyfölényben futballozó Ferencváros nyomását állta a Kazincbarcika, ehhez az Újpesttől kölcsönben lévő kapus, Juhász Bence bravúrjai mellett a kapufa is többször hozzájárult. A kihagyott FTC-lehetőségek a második félidő közepén megbosszulták magukat, Könyves Norbert vezetést szerzett Kuttor Attila együttesének. A folytatásban már nem volt annyi helyzete az NB I címvédőjének, de a 87. percben Franko Kovacevic a kihagyott tizenegyese kipattanóját belőtte, majd a 94. percben Jonathan Levi megnyerte a mérkőzést Robbie Keane csapatának. Szerdán a két együttes Kazincbarcikán, a Magyar Kupa negyeddöntőjében is összecsap.

Az Újpesttől kölcsönben játszó Juhász Bence teljesítménye miatt Kuttor Attila csapata sokáig reménykedhetett, de végül Robbie Keane együttese megfordította az FTC–Kazincbarcika mérkőzést. Fotó: Polyák Attila

Robbie Keane közel járt a visszavonuláshoz

– Azt hiszem, hogyha ezt a mai mérkőzést nem nyertük volna meg, akkor visszavonulok a futballtól. Ezt mondtam a fiúknak is az első félidő után, hogy egyszerűen nem lehet ennyi helyzetet kihasználatlanul hagyni – mondta az ellenfél kapusát is méltató Robbie Keane az M4 Sportnak, majd az ír szakember a sajtótájékoztatón az összeállítás nehézségeit emelte ki. – Szerdán vár ránk egy kupatalálkozó, ami megint más felállást kíván. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk éppen ezért. Ha megnézzük, akkor talán a Liverpoolt kivéve, a legtöbb csapat egy nyolc-kilenc fős maggal játszik, nekünk viszont minden mérkőzésen fel kell forgatnunk a csapatunkat az európai kupameccsek és a bajnokik váltakozásával, így nem tud kialakulni egy konzisztens mag – nyilatkozta az FTC trénere.

A Kazincbarcika végül nem bírta ki a Ferencváros okozta nyomást. Fotó: Polyák Attila

Kuttor Attila a bíráskodásra is kitért az FTC elleni vereség után

– Ez egy győzelemmel felérő mérkőzés volt számunkra, bármi is lett az eredmény. Óriási nyomás alatt voltunk, de megvolt a meccstervünk és azt végre is hajtottuk – értékelt a Kazincbarcika vezetőedzője. – Kicsit igazságtalan a futball: ahogy kívülről látszódott, a tizenegyes előtt a védőnket rántották le. Azt mondják, mindent vizsgálnak… Nem láttam a felvételt, de nem is akarok vele foglalkozni, viszont így nehéz elveszíteni a meccset. Ha berúgnak egy gólt vagy megfordítják a mérkőzést, akkor oké, rendben van, de kicsit azért éreztük a nyomást... – mondta Kuttor, aki később a sajtótájékoztatón is kiemelte a Kovacevic gólját megelőző jeleneteket, és szerinte többet érdemelt volna csapata.