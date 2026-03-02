NB Ikuttor attilaKolorcity Kazincbarcika SCRobbie KeaneFerencvárosi TC

Az Újpest kölcsönembere majdnem visszavonultatta Robbie Keane-t, aki a Liverpoolt is kiemelte

A labdarúgó NB I 24. fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén a címvédő Ferencváros hazai pályán a hajrában fordítva 2-1-re győzött a sereghajtó Kazincbarcika ellen. A találkozó után a két vezetőedző, az FTC-t irányító Robbie Keane és az újonc kispadján ülő Kuttor Attila értékelt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 5:59
Kuttor Attila és Robbie Keane az FTC–Kazincbarcika NB I-es mérkőzés után
Kuttor Attila és Robbie Keane az FTC–Kazincbarcika NB I-es mérkőzés után Fotó: Polyák Attila
A mezőnyfölényben futballozó Ferencváros nyomását állta a Kazincbarcika, ehhez az Újpesttől kölcsönben lévő kapus, Juhász Bence bravúrjai mellett a kapufa is többször hozzájárult. A kihagyott FTC-lehetőségek a második félidő közepén megbosszulták magukat, Könyves Norbert vezetést szerzett Kuttor Attila együttesének. A folytatásban már nem volt annyi helyzete az NB I címvédőjének, de a 87. percben Franko Kovacevic a kihagyott tizenegyese kipattanóját belőtte, majd a 94. percben Jonathan Levi megnyerte a mérkőzést Robbie Keane csapatának. Szerdán a két együttes Kazincbarcikán, a Magyar Kupa negyeddöntőjében is összecsap.

Juhász Bence teljesítménye miatt Kuttor Attila csapata sokáig reménykedhetett, de végül Robbie Keane együttese megfordította az FTC–Kazincbarcika mérkőzést
Az Újpesttől kölcsönben játszó Juhász Bence teljesítménye miatt Kuttor Attila csapata sokáig reménykedhetett, de végül Robbie Keane együttese megfordította az FTC–Kazincbarcika mérkőzést. Fotó: Polyák Attila

Robbie Keane közel járt a visszavonuláshoz

– Azt hiszem, hogyha ezt a mai mérkőzést nem nyertük volna meg, akkor visszavonulok a futballtól. Ezt mondtam a fiúknak is az első félidő után, hogy egyszerűen nem lehet ennyi helyzetet kihasználatlanul hagyni – mondta az ellenfél kapusát is méltató Robbie Keane az M4 Sportnak, majd az ír szakember a sajtótájékoztatón az összeállítás nehézségeit emelte ki. – Szerdán vár ránk egy kupatalálkozó, ami megint más felállást kíván. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk éppen ezért. Ha megnézzük, akkor talán a Liverpoolt kivéve, a legtöbb csapat egy nyolc-kilenc fős maggal játszik, nekünk viszont minden mérkőzésen fel kell forgatnunk a csapatunkat az európai kupameccsek és a bajnokik váltakozásával, így nem tud kialakulni egy konzisztens mag – nyilatkozta az FTC trénere.

Ferencváros - Kazincbarcika NB1 mérkőzés Fizz Liga FTC
A Kazincbarcika végül nem bírta ki a Ferencváros okozta nyomást. Fotó: Polyák Attila

Kuttor Attila a bíráskodásra is kitért az FTC elleni vereség után

– Ez egy győzelemmel felérő mérkőzés volt számunkra, bármi is lett az eredmény. Óriási nyomás alatt voltunk, de megvolt a meccstervünk és azt végre is hajtottuk – értékelt a Kazincbarcika vezetőedzője. – Kicsit igazságtalan a futball: ahogy kívülről látszódott, a tizenegyes előtt a védőnket rántották le. Azt mondják, mindent vizsgálnak… Nem láttam a felvételt, de nem is akarok vele foglalkozni, viszont így nehéz elveszíteni a meccset. Ha berúgnak egy gólt vagy megfordítják a mérkőzést, akkor oké, rendben van, de kicsit azért éreztük a nyomást... – mondta Kuttor, aki később a sajtótájékoztatón is kiemelte a Kovacevic gólját megelőző jeleneteket, és szerinte többet érdemelt volna csapata.

1/24 Óriási csatában győzte le a Fradi a Kazincbarcikát

A sikerrel a Európa-ligában nyolcaddöntős Fradi hátránya három pont az éllovas ETO FC-vel szemben, míg a vendégeket a sorozatban negyedik kudarcuk után már tizenkét pont választja el a bennmaradást jelentő tizedik helyen álló MTK-tól.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

