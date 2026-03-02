Elesett az M0-s, tíz kilométeres a dugó

Több jármű összeütközött az M0-s autóúton Vecsés térségében az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a keleti szektorban – közölte az Útinform.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint öt személyautó ütközött össze.

A 37-es kilométernél a belső sávot lezárták.

A torlódás meghaladja a tíz kilométert.

A Budapest felé vezető utakon is erősödik a forgalom: