Elesett az M0-s, tíz kilométeres a dugó

Több jármű összeütközött az M0-s autóúton Vecsés térségében az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a keleti szektorban – közölte az Útinform.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint öt személyautó ütközött össze.
A 37-es kilométernél a belső sávot lezárták.
A torlódás meghaladja a tíz kilométert.
A Budapest felé vezető utakon is erősödik a forgalom:
- az M3-as autópálya bevezető szakaszán,
- a 10-es főúton a solymári körforgalomtól,
- a 31-es főúton Mende térségétől,
- az 51-es főúton Dunaharaszti körzetében.
