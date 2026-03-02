Rendkívüli

Orbán Viktor nemzetbiztonsági egyeztetést hívott össze a Barátság kőolajvezeték ügyében

Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósághatósági ellenőrzésfogyasztóvédelmi eljárás

Húsvét előtt rákapcsol a hatóság: húsok, tojás, csokinyuszik és akciók a célkeresztben

A húsvéti ünnepek közeledtével országos ellenőrzést indít a szezonális élelmiszerekre vonatkozó élelmiszer-biztonsági szabályok betartása érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok. A fogyasztóvédelmi ellenőrzések során vizsgálják a speciális fogyasztói csoportok számára készített termékek jelöléseit, a húsvéti ünnepkörhöz tartozó termékek árfeltüntetését, az akciós árakra vonatkozó szabályok betartását.

Munkatársunktól
2026. 03. 02. 9:02
Húsvétkor is ellenőriznek a fogyasztóvédők Forrás: Riccardo Milani Forrás: Hans Lucas/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A húsvétot megelőző időszakban tudatosabban és gyakran bőségesebben vásárolunk, hiszen az ünnepi asztalra különleges, sokszor szezonális termékek kerülnek. A megnövekedett forgalom és az akciók sokasága miatt ilyenkor különösen fontos a hatósági jelenlét. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az ünnepi készülődés időszakában fokozott figyelemmel kíséri a piac működését, hogy a családok megbízható minőségű, szabályosan jelölt termékek közül, tiszta és átlátható feltételek mellett választhassanak – tájékoztat a hatóság a közelgő ünnep miatt fogyasztóvédelmi ellenőrzések hátteréről. 

Fogyasztóvédelmi ellenőrzések
Fogyasztóvédelmi ellenőrzések indulnak, fókuszban a húsvéti termékek (Fotó: Shutterstock)

Ezek a fogyasztóvédelmi ellenőrzések kiemelt termékei

A kiemelt élelmiszer-termékcsoportok közé tartozik az étkezési tojás, a friss bárány- és a sertéshús, a pácolt és füstölt húskészítmények, a csokoládéfigurák és a lédig édességek. Mint írják, ezen árucikkek forgalmának növekedése miatt az ellenőrzés különösen az élelmiszer-biztonságra, a higiéniai feltételek teljesülésére, jelölésekre és a nyomonkövethetőség biztosítására irányul. 

Élelmiszer-biztonsági kereskedelmi és vendéglátóhelyi ellenőrzések alapján tavaly ilyenkor 18 hatósági eljárás indult, melynek folyamán több mint 3300 kg nem biztonságos, nyomon követhetetlen terméket vontak ki a forgalomból. A kiszabott bírság összege csaknem hatmillió forint volt.

Az idei évben a vizsgálatok kiterjednek 

  • a tojások minőségi osztályának, csomagolóközpont kódjának, súlyosztályának és a származási információk helyességének ellenőrzésére, 
  • a friss húsok és hústermékek esetében a higiéniai követelményekre, a HACCP, azaz az élelmiszerek kezelése és forgalmazása során előforduló veszélyek megelőzésével kapcsolatos előírásokra, valamint a laboratóriumi vizsgálatokkal kizárható mikrobiológiai és kémiai szennyezőanyagok és nem engedélyezett élelmiszer-adalékanyagok ellenőrzésére. 
  • A húsvéti csokoládéfigurák és lédig édességek vizsgálata során a kakaóvajtól eltérő növényi zsírok jelenlétét, a tejzsír mennyiségét és az allergén összetevőket ellenőrzik, míg az árusítóhelyeken a higiéniai feltételek, a termékek védett tárolása és a személyi higiénia szempontjait vizsgálják. 
  • Ezen felül ellenőrzik a turisztikailag kiemelt helyeken, a vásárokban, illetve a bevásárlóközpontokban üzemelő vendéglátóhelyeket is. 
  • A hatóság munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak az alapanyagok származásának igazolására, a nyomon követhetőségre, az élelmiszerek megfelelő csomagolására, szállítására és tárolására, az előírt hőmérsékleti követelmények betartására, valamint a fogyasztók pontos és közérthető tájékoztatására, különös tekintettel az allergén anyagokra. 
  • A szakemberek ezen felül ellenőrzéseik során a glutén- és laktózmentes termékekre kiemelten összpontosítanak, mivel az érintett fogyasztók egészségük megőrzése érdekében kizárják étrendjükből az érzékenységet kiváltó összetevőket, valamint vásárlásaik során elsődlegesen a termékek jelölésére támaszkodnak. 

Utóbbi esetében az elmúlt években minimális, öt százalék alatti volt a kifogásolási arány, ugyanakkor a hatóság szerint ezen termékek népszerűsége, valamint az egészségre gyakorolt hatása miatt indokolt az ellenőrzések folyamatos fenntartása. A laboratóriumi vizsgálatok célja, hogy a gluténmentes termékek valóban a jogszabályban megengedett legfeljebb 20 mg/kg glutént tartalmazzanak, míg a laktózmentes termékek esetében a jelölés megfelelőségét ellenőrzik az összetevők és a fogyasztók tájékoztatása szempontjából. 

Mintavételre alkalmas termékek a húsvéti időszak figyelembevételével például kalácsok, kenyér-, palacsinta- és pizzaporok, kekszek, lisztek, gluténmentes zabitalok, továbbá laktózmentes joghurtok, tejfölök, túródesszertek, habtejszínek, vajkrémek, sajtok, csokoládék és jégkrémek. A mintavételek országszerte zajlanak, beleértve a szupermarketeket, élelmiszerboltokat, vásárcsarnokokat, piacokat, bioboltokat, diétás szaküzleteket, webáruházakat, valamint ideiglenes, szezonális árusítóhelyeket egyaránt. 

Kiemelten vizsgálják az árakat

Az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok mindezen felül ellenőrzik a húsvéti ünnepkörhöz tartozó termékek árfeltüntetésére, valamint az akciós árakra vonatkozó szabályok betartását is. 

Vizsgálják többek között az egyértelmű árfeltüntetést, az eladási ár és az egységár pontos megjelölését, továbbá akciós árfeltüntetés esetén a korábbi árra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazását. 

Az NKFH és a kormányhivatalok által lefolytatott ellenőrzések célja a biztonságos és korrekt tájékoztatáson alapuló vásárlás biztosítása, a megtévesztő termékek kiszűrése és a tisztességes piaci magatartás elősegítése.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Világháború és Béketanács

Bogár László avatarja

A Béketanács ugyan közvetlenül a közel-keleti béke feltételeinek megteremtését tűzte ki célul, de valójában a kialakulóban lévő új világhatalmi rendszer alapintézménye lehet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.