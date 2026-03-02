Húsvét előtt rákapcsol a hatóság: húsok, tojás, csokinyuszik és akciók a célkeresztben

A húsvétot megelőző időszakban tudatosabban és gyakran bőségesebben vásárolunk, hiszen az ünnepi asztalra különleges, sokszor szezonális termékek kerülnek. A megnövekedett forgalom és az akciók sokasága miatt ilyenkor különösen fontos a hatósági jelenlét. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az ünnepi készülődés időszakában fokozott figyelemmel kíséri a piac működését, hogy a családok megbízható minőségű, szabályosan jelölt termékek közül, tiszta és átlátható feltételek mellett választhassanak – tájékoztat a hatóság a közelgő ünnep miatt fogyasztóvédelmi ellenőrzések hátteréről.

Fogyasztóvédelmi ellenőrzések indulnak, fókuszban a húsvéti termékek (Fotó: Shutterstock)

Ezek a fogyasztóvédelmi ellenőrzések kiemelt termékei

A kiemelt élelmiszer-termékcsoportok közé tartozik az étkezési tojás, a friss bárány- és a sertéshús, a pácolt és füstölt húskészítmények, a csokoládéfigurák és a lédig édességek. Mint írják, ezen árucikkek forgalmának növekedése miatt az ellenőrzés különösen az élelmiszer-biztonságra, a higiéniai feltételek teljesülésére, jelölésekre és a nyomonkövethetőség biztosítására irányul.

Élelmiszer-biztonsági kereskedelmi és vendéglátóhelyi ellenőrzések alapján tavaly ilyenkor 18 hatósági eljárás indult, melynek folyamán több mint 3300 kg nem biztonságos, nyomon követhetetlen terméket vontak ki a forgalomból. A kiszabott bírság összege csaknem hatmillió forint volt.

Az idei évben a vizsgálatok kiterjednek

a tojások minőségi osztályának, csomagolóközpont kódjának, súlyosztályának és a származási információk helyességének ellenőrzésére,

a friss húsok és hústermékek esetében a higiéniai követelményekre, a HACCP, azaz az élelmiszerek kezelése és forgalmazása során előforduló veszélyek megelőzésével kapcsolatos előírásokra, valamint a laboratóriumi vizsgálatokkal kizárható mikrobiológiai és kémiai szennyezőanyagok és nem engedélyezett élelmiszer-adalékanyagok ellenőrzésére.

A húsvéti csokoládéfigurák és lédig édességek vizsgálata során a kakaóvajtól eltérő növényi zsírok jelenlétét, a tejzsír mennyiségét és az allergén összetevőket ellenőrzik, míg az árusítóhelyeken a higiéniai feltételek, a termékek védett tárolása és a személyi higiénia szempontjait vizsgálják.

Ezen felül ellenőrzik a turisztikailag kiemelt helyeken, a vásárokban, illetve a bevásárlóközpontokban üzemelő vendéglátóhelyeket is.

A hatóság munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak az alapanyagok származásának igazolására, a nyomon követhetőségre, az élelmiszerek megfelelő csomagolására, szállítására és tárolására, az előírt hőmérsékleti követelmények betartására, valamint a fogyasztók pontos és közérthető tájékoztatására, különös tekintettel az allergén anyagokra.

A szakemberek ezen felül ellenőrzéseik során a glutén- és laktózmentes termékekre kiemelten összpontosítanak, mivel az érintett fogyasztók egészségük megőrzése érdekében kizárják étrendjükből az érzékenységet kiváltó összetevőket, valamint vásárlásaik során elsődlegesen a termékek jelölésére támaszkodnak.

Utóbbi esetében az elmúlt években minimális, öt százalék alatti volt a kifogásolási arány, ugyanakkor a hatóság szerint ezen termékek népszerűsége, valamint az egészségre gyakorolt hatása miatt indokolt az ellenőrzések folyamatos fenntartása. A laboratóriumi vizsgálatok célja, hogy a gluténmentes termékek valóban a jogszabályban megengedett legfeljebb 20 mg/kg glutént tartalmazzanak, míg a laktózmentes termékek esetében a jelölés megfelelőségét ellenőrzik az összetevők és a fogyasztók tájékoztatása szempontjából.