Orbán Viktor nemzetbiztonsági egyeztetést hívott össze a Barátság kőolajvezeték ügyében

Újabb információk az ukrajnai olajszállításról.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 9:42
Nemzetbiztonsági egyeztetésen vett részt a Barátság kőolajvezeték állapotáról Orbán Viktor miniszterelnök.

Hamarosan beszámolok a fejleményekről!

– írta közösségi oldalán a kormányfő.

Vasárnap este Orbán Viktor közölte, hogy rendkívüli információk érkeztek, és reggel ismerteti a hétvégén összegyűjtött bizonyítékokat a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban.

Mint megírtuk, az ukránok politikai okokból nem indítják újra a szállítást a vezetéken, amely már több mint egy hónapja nem működik. Korábban Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is egyeztetett Orbán Viktor, akivel közös magyar–szlovák vizsgálóbizottságot is küldtek volna Ukrajnába, azonban Volodimir Zelenszkijék ezt nem szerették volna.

A hétvégén kitört közel-keleti háború miatt még fontosabb lenne a magyar és szlovák kormánynak, hogy újra érkezzen az olaj a vezetéken. Szijjártó Péter külügyminiszter vasárnap reggel a Kossuth rádióban arról beszélt, hogy az ukránoknak azonnal meg kell indítaniuk a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, mert

a tengeri szállítások az eddigieknél jóval kiszámíthatatlanabbá válnak.

A külügyminiszter szerint a Barátság kőolajvezetéknek semmi baja nincsen, a rendszer-üzemeltető cég közlése alapján fizikailag készen áll a szállításra.

