Újabb kritikus létesítmények védelmét erősíti meg a honvédség + videó

A honvédelmi miniszter bejelentette: újra összeült az egyeztető törzs. Az ülésen új végpontokat is meghatároztak.

2026. 03. 02. 11:10
Megkezdődött a katonai kitelepülés a kritikus energetikai végpontokra Szalay-Bobrovniczky Kristóf /Facebook
A kritikus infrastruktúra védelmének megerősítésére létrehozott egyeztető törzs reggel folytatta a munkáját – tájékoztatott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter
Fotó: AFP

– Meghallgattuk a honvédség és a rendőrség, az Energiaügyi Minisztérium és a szolgálatok jelentéseit a hétvégi eseményekről, és meghatároztuk a további végpontokat – közölte a honvédelmi miniszter, és bejelentette:

a már megszokott módon a honvédség a napokban ezeken az új végpontokon is meg fog jelenni.

– Mindez az önök biztonsága érdekében történik. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát – mondta a tárcavezető.

Mint a Magyar Nemzet már megírta, a Magyar Honvédség katonái kitelepültek a kritikus infrastruktúra védelme érdekében.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)


