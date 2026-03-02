Újabb kritikus létesítmények védelmét erősíti meg a honvédség + videó

A kritikus infrastruktúra védelmének megerősítésére létrehozott egyeztető törzs reggel folytatta a munkáját – tájékoztatott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
– Meghallgattuk a honvédség és a rendőrség, az Energiaügyi Minisztérium és a szolgálatok jelentéseit a hétvégi eseményekről, és meghatároztuk a további végpontokat – közölte a honvédelmi miniszter, és bejelentette:
a már megszokott módon a honvédség a napokban ezeken az új végpontokon is meg fog jelenni.
– Mindez az önök biztonsága érdekében történik. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát – mondta a tárcavezető.
Mint a Magyar Nemzet már megírta, a Magyar Honvédség katonái kitelepültek a kritikus infrastruktúra védelme érdekében.
