Műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs technikai akadálya + videó

agráriumhitelNagy István agrárminiszter

„Zöld utat" kapnak a kis agrárvállalkozások

Az agráriumban is új, fix 3 százalékos hitelekkel segíti a kormány a mikro- és kisgazdálkodókat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 11:32
Ilusztráció Fotó: MTI / Oláh Tibor
Akár 5–50 millió forint szabad felhasználású forráshoz juthatnak a mikro- és kisvállalkozások márciustól, fix évi 3 százalékos kamattal, saját erő nélkül, egyszerűsített feltételekkel. Az állam száz százalékban átvállalja a kezelési költséget, valamint – a legtöbb esetben – a garanciadíjat is, így a konstrukciók valódi, kiszámítható és alacsony költségű finanszírozást jelentenek a kisebb agrárvállalkozások számára. A kormány a Kavosz Zrt. által működtetett Széchenyi-kártya-program részeként két új hitelkonstrukciót indít a mikro- és kisvállalkozásoknak, összesen 321 milliárd forintos idei forrásbiztosítással – jelentette be Nagy István agrárminiszter közösségi oldalán.

A tárcavezető ismertette, hogy az ötmillió forintig igényelhető, „Zöld út” elnevezésű konstrukciót a mikrovállalkozások, köztük a kezdő vállalkozások is igénybe vehetik, míg az akár ötvenmillió forintos hitelre legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező mikro- és kisvállalkozások jogosultak.

A kisebb összegű hitelhez egyszerűsített bírálati eljárást követően, rövidebb folyósítási idővel lehet hozzájutni, míg a nagyobb összegű hitelnél a finanszírozók a szokásos hitelbírálati módszerüket alkalmazzák. A konstrukciók saját erő nélkül igényelhetők, biztosítékként a kisebb összegű hitelnél elegendő egy kötelező kezes és a garanciaszervezet kezességvállalása, tárgyi fedezetre pedig csak a magasabb összegű hitel esetében van szükség. Mindkét hitelkonstrukció meghirdetése várhatóan 2026 márciusának elején történik meg.

Az új finanszírozási lehetőségek a kisebb nagyságrendű forrásokhoz nehezebben hozzáférő agrárvállalkozások likviditásának javítását, működésük stabilizálását és a helyi termelői piacok folyamatos ellátását szolgálják.

A hamarosan elérhető konstrukciók szabad felhasználásúak, azaz a hitel felhasználását nem szükséges számlákkal vagy bizonylatokkal igazolni. A hitelek kamata az állami kamattámogatás figyelembevételével évi fix 3 százalék, az állam emellett száz százalékban átvállalja a kezelési költséget, valamint a legtöbb esetben az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott készfizető kezesség díját is – közölte a miniszter.

A hitelkérelmeket a Kavosz regisztráló irodahálózatában lehet majd benyújtani, a regisztráló irodák, illetve a hitelnyújtásban résztvevő pénzügyi vállalkozások listájáról, valamint a konstrukciók részletes feltételeiről a www.kavosz.hu honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők.


 

