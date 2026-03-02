Rendkívüli

Orbán Viktor nemzetbiztonsági egyeztetést hívott össze a Barátság kőolajvezeték ügyében

benzinárgázolajtankolásüzemanyag

Ez fájni fog: az iráni háború hatása már most érezhető az üzemanyagárakon, és a helyzet csak rosszabb lesz

Már a benzinkutakon is érezhető a hétvégén kirobbant amerikai–iráni háború hatása. Március 3-tól bruttó öt forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, keddtől a benziné még nem változik, de a szakértők szerint hosszabb távon az utóbbi esetében is elkerülhetetlen a drágulás.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 10:09
Változnak az üzemanyagárak Fotó: Székelyhidi Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Izrael az Egyesült Államokkal közösen szombaton átfogó támadást intézett Irán ellen. Ahogy az várható volt, a csapások hírére az üzemanyagárak emelkedni kezdtek. A konfilkus azóta sem csillapodott, így ez a drágulás alighanem csak a kezdet volt, a gázolaj és a benzin ára tovább fog növekedni. Március 3-tól bruttó öt forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, keddtől a benziné még nem változik, de a szakértők szerint hosszabb távon az utóbbi esetében is elkerülhetetlen a drágulás.

üzemanyagárak
Már holnaptól is érezhető lesz az iráni háború hatása az üzemanyagárakon, de hamarosan még durvább drágulás várható. Fotó: Pezzetta Umberto

A Brent olaj hordónkénti ára pillanatokon belül eléri a nyolcvandolláros szintet, ami akár jelentősen is emelkedhet még, ha tovább eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten – írta hétfőn a holtankoljak.hu

2026. március 2-án az alábbi üzemanyagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 565 Ft/liter
  • Gázolaj: 590 Ft/liter 

Az iráni háború miatt jelentősen megnő a Barátság kőolajvezeték jelentősége – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő a digitális polgári körök esztergomi gyűlésére érkezve emlékeztetett: nagy mennyiségű olajat szállít a világnak Irán, de ha a háború van, nem szállít. 

Hozzátette, nagyon fontos tengeri átjárót is ellenőriz a perzsa ország, de hogy a háború után is tudja vagy a háború alatt is tudja ellenőrizni, esetleg blokkolni, azt nem tudni. Mindez a miniszterelnök szerint azt jelenti, hogy sokkal kevesebb kőolaj kerül a világpiacra, ez természetesen árnövekedést eredményez.

Ezért volna fontos az olcsó olaj, ami az oroszoktól jön a Barátság kőolajvezetéken. Súlyos háború előtt állunk, ez meg fogja bénítani az ottani olajkitermelést meg a szállítást is elnehezíti. Könnyen lehet, hogy a Barátság olajvezeték fontossága az iráni háború miatt a kétszeresére nő

– fogalmazott Orbán Viktor.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Világháború és Béketanács

Bogár László avatarja

A Béketanács ugyan közvetlenül a közel-keleti béke feltételeinek megteremtését tűzte ki célul, de valójában a kialakulóban lévő új világhatalmi rendszer alapintézménye lehet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.