Ez fájni fog: az iráni háború hatása már most érezhető az üzemanyagárakon, és a helyzet csak rosszabb lesz

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Izrael az Egyesült Államokkal közösen szombaton átfogó támadást intézett Irán ellen. Ahogy az várható volt, a csapások hírére az üzemanyagárak emelkedni kezdtek. A konfilkus azóta sem csillapodott, így ez a drágulás alighanem csak a kezdet volt, a gázolaj és a benzin ára tovább fog növekedni. Március 3-tól bruttó öt forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, keddtől a benziné még nem változik, de a szakértők szerint hosszabb távon az utóbbi esetében is elkerülhetetlen a drágulás.

Már holnaptól is érezhető lesz az iráni háború hatása az üzemanyagárakon, de hamarosan még durvább drágulás várható. Fotó: Pezzetta Umberto

A Brent olaj hordónkénti ára pillanatokon belül eléri a nyolcvandolláros szintet, ami akár jelentősen is emelkedhet még, ha tovább eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten – írta hétfőn a holtankoljak.hu

2026. március 2-án az alábbi üzemanyagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 565 Ft/liter

Gázolaj: 590 Ft/liter

Az iráni háború miatt jelentősen megnő a Barátság kőolajvezeték jelentősége – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő a digitális polgári körök esztergomi gyűlésére érkezve emlékeztetett: nagy mennyiségű olajat szállít a világnak Irán, de ha a háború van, nem szállít.

Hozzátette, nagyon fontos tengeri átjárót is ellenőriz a perzsa ország, de hogy a háború után is tudja vagy a háború alatt is tudja ellenőrizni, esetleg blokkolni, azt nem tudni. Mindez a miniszterelnök szerint azt jelenti, hogy sokkal kevesebb kőolaj kerül a világpiacra, ez természetesen árnövekedést eredményez.

Ezért volna fontos az olcsó olaj, ami az oroszoktól jön a Barátság kőolajvezetéken. Súlyos háború előtt állunk, ez meg fogja bénítani az ottani olajkitermelést meg a szállítást is elnehezíti. Könnyen lehet, hogy a Barátság olajvezeték fontossága az iráni háború miatt a kétszeresére nő

– fogalmazott Orbán Viktor.