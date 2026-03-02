Szijjártó Péter: Zelenszkij az olajblokáddal merényletet követ el Magyarországgal szemben, amiben a Tisza Párt a cinkosa + videó

A minisztérium tájékoztatása szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a védelmi tanács reggeli ülésén áttekintették az energiaellátással kapcsolatos helyzetet a mostani kifejezetten válságos nemzetközi időszakban. „Megtekintettük azon műholdképeket, amelyek a Barátság kőolajvezeték Magyarország szempontjából fontos részét mutatják be. A műholdfelvételekből egyértelműen látszik, hogy Zelenszkij elnök hazudik, a műholdfelvételek egyértelműen mutatják, hogy a Barátság kőolajvezeték blokkolásának semmifajta technikai vagy műszaki oka nincsen” – közölte.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)