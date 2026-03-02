Szijjártó Péter: A kormány minden erőfeszítést megtesz a Közel-Keleten tartózkodó magyarok megóvásáért

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a közel-keleti térségben a helyzet sajnos eszkalálódik, a biztonsági helyzet egyre rosszabb, az iráni csapások egyre hevesebbek, ezért délelőtt az összes térségben működő magyar diplomáciai képviselet vezetője videókonferenciát tartott, így első kézből kapott információkat.

Több mint 5000, egészen pontosan 5059 most már a konzuli védelemre regisztrált magyarok száma a térségben, és meredeken emelkedik, a legtöbben közülük, 2667-en az Egyesült Arab Emirátusokban, alapvetően Dubajban regisztráltak védelemre. A rossz hír az, hogy az egyre fokozódó iráni csapások miatt a légtérzárakat meghosszabbították azokban az országokban, ahol a legtöbb magyar tartózkodik, tehát az Egyesült Arab Emirátusokban az Emirates holnap délután 3-ig egészen biztosan nem kezd el üzemelni. Az Etihad még gondolkodik egy korlátozott üzemelésen a nap folyamán, de ennek a valószínűségét nem tudják igazából megmondani

– tudatta.

– Katarban is légtérzár van, ahol ugye egy nagyobb létszámú magyar ember tartózkodik. Bahreinben is szintén légtérzár van, légtérzár van Kuvait fölött is, illetőleg Izrael fölött is. Ez azt jelenti, hogy ezekben az országokban sem a le-, sem a felszállást nem engedélyezik továbbra sem. Ami az Egyesült Arab Emirátusokat illeti, ott a helyi hatóságok továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy maradjanak a szállodáikban, ne induljanak el sehova egyelőre. Omán, illetve Szaúd-Arábia felé szárazföldi határon fizikailag el lehet hagyni az országot, de azt kérik a helyi hatóságok, ezt ne tegyék meg nagy létszámban az emberek, mert egyrészt az átjutási idő is elég hosszú, másrészt pedig onnantól kezdve a hazajutási lehetőségek is viszonylag korlátozottak, bár ugye a szaúdi és az ománi légtér is nyitva van, ugyanakkor az igény a repülőjegyekre ott olyan magas, hogy gyakorlatilag a következő napokra nagyon nehéz új repülőjegyet vásárolni – tette hozzá.