Szijjártó Péter: A kormány minden erőfeszítést megtesz a Közel-Keleten tartózkodó magyarok megóvásáért

Szijjártó Péter hétfőn Budapesten számolt be a közel-keleti helyzet súlyosbodásáról, hangsúlyozva, hogy a magyar kormány minden szükséges lépést megtesz a térségben tartózkodó honfitársaink biztonságáért. Az iráni csapások erősödése és a több országra kiterjedő légtérzárak miatt egyre nehezebb a hazajutás, miközben folyamatos a konzuli szolgálatok munkája. A tárcavezető arra kérte a magyarokat, hogy maradéktalanul kövessék a helyi hatóságok előírásait, a kormány pedig – mint mondta – minden diplomáciai csatornát mozgósít a biztonság garantálása érdekében.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 12:28
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: AFP
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter részletes tájékoztatást nyújtott a közel-keleti helyzet legfrissebb fejleményeiről hétfőn Budapesten, és leszögezte, hogy a kormány mindent megtesz a térségben tartózkodó magyarok biztonsága érdekében.

Szijjártó Péter tájékoztatott, hogy a kormány minden erőfeszítést megtesz a Közel-Keleten tartózkodó magyarok megóvásáért
Szijjártó Péter tájékoztatott, hogy a kormány minden erőfeszítést megtesz a Közel-Keleten tartózkodó magyarok megóvásáért. Fotó: AFP

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a közel-keleti térségben a helyzet sajnos eszkalálódik, a biztonsági helyzet egyre rosszabb, az iráni csapások egyre hevesebbek, ezért délelőtt az összes térségben működő magyar diplomáciai képviselet vezetője videókonferenciát tartott, így első kézből kapott információkat.

Több mint 5000, egészen pontosan 5059 most már a konzuli védelemre regisztrált magyarok száma a térségben, és meredeken emelkedik, a legtöbben közülük, 2667-en az Egyesült Arab Emirátusokban, alapvetően Dubajban regisztráltak védelemre. A rossz hír az, hogy az egyre fokozódó iráni csapások miatt a légtérzárakat meghosszabbították azokban az országokban, ahol a legtöbb magyar tartózkodik, tehát az Egyesült Arab Emirátusokban az Emirates holnap délután 3-ig egészen biztosan nem kezd el üzemelni. Az Etihad még gondolkodik egy korlátozott üzemelésen a nap folyamán, de ennek a valószínűségét nem tudják igazából megmondani

– tudatta.

– Katarban is légtérzár van, ahol ugye egy nagyobb létszámú magyar ember tartózkodik. Bahreinben is szintén légtérzár van, légtérzár van Kuvait fölött is, illetőleg Izrael fölött is. Ez azt jelenti, hogy ezekben az országokban sem a le-, sem a felszállást nem engedélyezik továbbra sem. Ami az Egyesült Arab Emirátusokat illeti, ott a helyi hatóságok továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy maradjanak a szállodáikban, ne induljanak el sehova egyelőre. Omán, illetve Szaúd-Arábia felé szárazföldi határon fizikailag el lehet hagyni az országot, de azt kérik a helyi hatóságok, ezt ne tegyék meg nagy létszámban az emberek, mert egyrészt az átjutási idő is elég hosszú, másrészt pedig onnantól kezdve a hazajutási lehetőségek is viszonylag korlátozottak, bár ugye a szaúdi és az ománi légtér is nyitva van, ugyanakkor az igény a repülőjegyekre ott olyan magas, hogy gyakorlatilag a következő napokra nagyon nehéz új repülőjegyet vásárolni – tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az emírségekbeli kormány arról biztosította, hogy minden külföldit, köztük minden magyart is megvédenek, a szállásköltségeket átvállalják és a légtérzár keddig az Emirates számára egészen biztosan fennmarad.

Katarban is arra kérnek mindenkit a hatóságok, hogy maradjanak otthon, mindenkit elhelyeztek. Ugyanez a helyzet Bahreinben is. Szaúd-Arábiában nyitva van a légtér, onnan Európa és Észak-Afrika irányába is el lehet repülni. Néhány magyar átment végül Szaúd-Arábiába és viszonylag hosszú utazások után néhányan elhagyták légi úton Szaúd-Arábiát. Ománból is jár az Omán Air. Itt ha valaki Ománból tervez hazatérni, arra készüljön, hogy az átlagoshoz képest hat-hétszerese a jegyár

 – mondta.

– Ha valaki szeretne átmenni Ománba, azzal számoljon szintén, hogy a szálláskapacitások nem biztos, hogy még sokáig rendelkezésre állnak, illetve itt is a határátlépés nagyon hosszú időt vehet igénybe. Kuvaitban most rendkívül sokat romlott a biztonsági helyzet, továbbra is légtérzár van érvényben, folyamatosak a támadások, az amerikai nagykövetség is a hírek szerint támadást kapott, és mivel itt a mi nagykövetségünk a közvetlen tőszomszédságában van az amerikai nagykövetségnek, ezért most a diplomatáink oda be sem mennek – tette hozzá.

A miniszter közölte, hogy Jordánia fölött sincs légtérzár, onnan az Európába való átrepülés lehetséges.

Izraelben viszont március 4-ig meghosszabbították a légtérzárat, onnan mind Egyiptom, mind Jordánia irányába szárazföldi átkelőkön el lehet hagyni Izraelt, ezt majdnem száz magyar meg is tette, s mind Egyiptomból, mind Jordániából pedig már légi járatokkal lehet Európa irányába közlekedni

 – emelte ki.

– Libanonban kezdenek most kialakulni harci események, ott még nincsen légtérzár, de nagyon szeretnék arra megkérni mindenkit, hogyha Libanonba tervezett utazni, akkor azt most mindenképpen mondja le – folytatta.

Eközben a Hormuzi-szoros lezárása is tényként kezelhető. A világ kőolajforgalmának jó harmada, a cseppfolyósított földgázforgalom egy jó ötöde ezen a szoroson keresztül zajlik, ezáltal most a tengeri olaj- és földgáz-kereskedelem megbízhatósága rendkívüli mértékben lecsökkent, ez nyilvánvalóan okozhat komoly zavarokat vagy bizonytalanságokat, fennakadásokat a világ energiaellátásában

 – figyelmeztetett.

– A helyzet tehát eddig nem mutatta sajnos a javulás jeleit, a harci cselekmények egyre aktívabbak. Arra kérek minden magyart a térségben, hogy a helyi hatóságok figyelmeztetéseit kövessék. Természetesen a nagykövetségeinken folyamatos a munkavégzés, a konzuli részlegeink folyamatosan ügyeletben vannak. A nagykövetségeink honlapjain, Facebook-oldalain és a konzulok által küldött értesítésekben pedig tájékozódhatnak az éppen aktuális helyzetről, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a magyar emberek biztonságban legyenek, az ehhez szükséges kapcsolatfelvétel szinte valamennyi térségben működő ország esetében minisztériumi szinten megtörtént, a nagykövetségeink pedig folyamatosan kapcsolatban vannak az adott országok hatóságaival – összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

