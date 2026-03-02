Állami kompenzáció a minimálbéres foglalkoztatás többletkiadásaira – így igényelhetik a munkáltatók

Új állami támogatás segíti a minimálbéren foglalkoztató vállalkozásokat, a támogatás célja, hogy enyhítse a minimálbér-emelésből fakadó többletkiadásokat – tájékoztatott a Magyar Államkincstár (MÁK). A minimálbér-emeléséből származó többletkiadások finanszírozására benyújtható 11,2 milliárd forint keretösszegű támogatás egyszerűsített elektronikus eljárásban vehető igénybe, az igénylőfelület már elérhető a kincstár oldaláról.

A munkáltatók azon munkavállalóik után, akiknek az alapbére 2024. szeptember 1. és november 15. közötti időszak bármely időpontjában legfeljebb 290 800 forint volt – részmunkaidős foglalkoztatásban állók esetén a munkaidővel arányosan figyelembe véve–, 2025 és 2027 között igényelhetnek támogatást a Magyar Államkincstártól. A támogatás összege 2026-ban egy munkavállalóra vetítve évi 49 920 forint

– jelezte a kincstár.

Melyek a legfontosabb tudnivalók a támogatásról?

A támogatási kérelmet március 1. és április 15. között, kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a Magyarország.hu oldalon, a SZÜF felületén (Pénzügy > Pályázatok, közbeszerzés menüpont alatt) elérhető elektronikus nyomtatvány kitöltésével.

A kérelemhez csatolni kell az érintettek minimálbéren történő foglalkoztatásának igazolásául szolgáló 2026. évi munkaszerződését, az Európai Unió által a csekély összegű támogatások esetére előírt „De minimis nyilatkozat” -ot és húszmillió forintot meghaladó támogatás igénylése esetén a beszedési megbízások teljesítésére irányuló felhatalmazó levelet.

-ot és húszmillió forintot meghaladó támogatás igénylése esetén a beszedési megbízások teljesítésére irányuló felhatalmazó levelet. Egy igénylő ugyanazon munkavállalóra egy évben egy támogatási kérelmet nyújthat be.

Amennyiben az űrlap a munkavállalók jelentős száma és a csatolt dokumentumok mérete miatt nem engedi az összes munkavállalót és a kapcsolódó dokumentumokat egy kérelemben szerepeltetni, akkor az igénylés új kérelemben folytatható – közölte a kincstár a távirati iroda ismertetése szerint.