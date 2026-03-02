Kedden még maradhat annyi sivatagi por a levegőben, hogy erősen szűrje a napfényt – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán hétfőn.
Nem túl szívderítő, amit a meteorológusok mondanak a holnapi időjárásról, tettek hozzá animációt is
Armageddont azért nem kell vizualizálni.
Egyébként várhatóan csökken a következő 36 órában a légköri aeroszolok mennyisége, a levegő nem tisztul ki teljesen a magasabb rétegekben. Kedden a hétfőihez képest jobbak a kilátások napos időre, de maradhat annyi sivatagi por a levegőben, hogy még akkor is erőteljesen szűrje a napfényt.
Egy korábbi bejegyzésben már írtak arról, hogy a magaslégkörben egy futóáramlás húzódik keresztül térségünkön, amely lenyúlik egészen a Szaharáig. A magaslégkörben a jégkristályokkal vegyül a sivatagi por, így az ott mozgó felhőzet jóval vastagabbnak, zártabbnak látszik az általános fátyolfelhőzethez képest és erősebben szűri a napsütést, bizonyos esetekben és területeken pedig teljes egészében is képest eltakarni a napot.
Magyar Péter nem hibás, hanem bűnös
Kocsis Máté szerint a Tisza elnöke csak a saját politikai hasznát leste.
Az óvodából szállították kórházba a borsodi kislányt, az életébe is kerülhetett volna a baklövés
Dermesztő.
Dubajba ment ünnepelni a születésnapját a magyar lány, pár nap múlva a háború kellős közepén találta magát
Babai Nikolett konzuli védelem alatt figyeli a híreket a hazajutásról.
Az internet legaljasabb csalása terjed: halálosan beteg gyerekek nevében kérnek pénzt a bűnözők
Mások jóhiszeműségét használják ki.
