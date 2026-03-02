Menczer TamásshellKapitány Istvánolaj

Ötmilliót keresett a tiszás képviselő a hétvégi háborús eseményeken

Bujdosó Andrea és Kapitány István a Shell-részvényeikkel a háború folytatásában érdekeltek – jegyzi meg Menczer Tamás. – Április 12-én zavarjuk el őket! – jelentette ki a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

2026. 03. 02. 15:47
A brit-holland olaj- és benzinipari vállalat, a Royal Dutch Shell PLC cégtáblája Fotó: Aleksander Kalka Forrás: NurPhoto/AFP
Ötmillió két nap alatt – kezdi Menczer Tamás legújabb bejegyzését.

Ötmillió forintot keresett a tiszás Bujdosó Andrea a hétvégén a Shell-részvényein, Zelenszkij elzárta a Barátság vezetéket, aztán Iránban kitört a háború.

 – ismertette a legújabb videójában a politikus.

Menczer Tamás: Több millió forintot kerestek egyes Tiszások az olaj elzárásával
Menczer Tamás: Több millió forintot kerestek egyes tiszások az olaj elzárásával (Fotó: MTI/Kovács Attila / MTI/Kovács Attila)

 A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kifejtette, ha Bujdosó Andrea, a Tisza fővárosi frakcióvezetője (aki a választáson egyébként Menczer ellenfele lesz) két nap alatt keresett 5 millió forintot, akkor vajon mennyit kereshetett Kapitány István, a Shell korábbi globális alelnöke. Menczer Tamás leszögezte: Zelenszkij és a Tisza merényletet hajt végre Magyarország ellen a Barátság vezeték elzárásával.  Szerinte ezen a Tisza politikusai még nyerészkednek is.

 

 

