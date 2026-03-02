Ötmilliót keresett a tiszás képviselő a hétvégi háborús eseményeken

Ötmillió két nap alatt – kezdi Menczer Tamás legújabb bejegyzését.

Ötmillió forintot keresett a tiszás Bujdosó Andrea a hétvégén a Shell-részvényein, Zelenszkij elzárta a Barátság vezetéket, aztán Iránban kitört a háború.

– ismertette a legújabb videójában a politikus.

Menczer Tamás: Több millió forintot kerestek egyes tiszások az olaj elzárásával (Fotó: MTI/Kovács Attila / MTI/Kovács Attila)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kifejtette, ha Bujdosó Andrea, a Tisza fővárosi frakcióvezetője (aki a választáson egyébként Menczer ellenfele lesz) két nap alatt keresett 5 millió forintot, akkor vajon mennyit kereshetett Kapitány István, a Shell korábbi globális alelnöke. Menczer Tamás leszögezte: Zelenszkij és a Tisza merényletet hajt végre Magyarország ellen a Barátság vezeték elzárásával. Szerinte ezen a Tisza politikusai még nyerészkednek is.