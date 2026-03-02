Hiába feni a fogát a Fradira a Puskás Akadémia, elhalasztották a randevút

Március 16-án csapott volna össze ebben az idényben harmadszor is a Ferencváros és a Puskás Akadémia, miután az eddigi két egymás elleni bajnoki mérkőzést mindig a vendégcsapat nyerte 2-1-re. Két hét múlva a Groupama Arénában találkoztak volna a felek, azaz a sorminta alapján a felcsútiak győzelme következett volna, de a Magyar Labdarúgó-szövetség hétfőn közölte, hogy az NB I 26. fordulójának találkozóját elhalasztották. Az új időpontról még nem adott tájékoztatást az MLSZ.

Bamidele Yusuf (jobbra) és Mohammad Abu Fani, a Ferencváros játékosai a Ludogorec elleni mérkőzésen (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

A Ferencváros időszűkében van

Az ok a Fradi nemzetközi kupaszereplésében keresendő, ugyanis a zöld-fehérek még versenyben vannak az Európa-ligában, sűrű a menetrendje a többi magyar csapathoz képest. A Braga elleni nyolcaddöntős párharc első felvonására jövő csütörtökön kerül sor Budapesten, a visszavágót viszont március 18-án 16.30-kor játsszák Portugáliában, és a Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzés után nem telt volna el a minimumként megszabott 48 óra az El-meccs előtt.