Hiába feni a fogát a Fradira a Puskás Akadémia, elhalasztották a randevút

Módosult a labdarúgó NB I menetrendje. A magyar szövetség hétfőn közölte, hogy elhalasztják a címvédő Ferencváros és a legutóbb ezüstérmes Puskás Akadémia összecsapását, amelyre két hét múlva, az NB I 26. fordulójában került volna sor.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 17:12
Gróf Dávid a Ludogorec elleni hazai El-mérkőzésen Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Március 16-án csapott volna össze ebben az idényben harmadszor is a Ferencváros és a Puskás Akadémia, miután az eddigi két egymás elleni bajnoki mérkőzést mindig a vendégcsapat nyerte 2-1-re. Két hét múlva a Groupama Arénában találkoztak volna a felek, azaz a sorminta alapján a felcsútiak győzelme következett volna, de a Magyar Labdarúgó-szövetség hétfőn közölte, hogy az NB I 26. fordulójának találkozóját elhalasztották. Az új időpontról még nem adott tájékoztatást az MLSZ.

Bamidele Yusuf (jobbra) és Mohammad Abu Fani, a Ferencváros játékosai a Ludogorec elleni mérkőzésen
Bamidele Yusuf (jobbra) és Mohammad Abu Fani, a Ferencváros játékosai a Ludogorec elleni mérkőzésen (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

A Ferencváros időszűkében van

Az ok a Fradi nemzetközi kupaszereplésében keresendő, ugyanis a zöld-fehérek még versenyben vannak az Európa-ligában, sűrű a menetrendje a többi magyar csapathoz képest. A Braga elleni nyolcaddöntős párharc első felvonására jövő csütörtökön kerül sor Budapesten, a visszavágót viszont március 18-án 16.30-kor játsszák Portugáliában, és a Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzés után nem telt volna el a minimumként megszabott 48 óra az El-meccs előtt.

