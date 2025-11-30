FerencvárosLabdarúgó NB IPuskás Akadémia

A Ferencváros több mint egyéves rossz sorozatát szakította meg Felcsúton

A Ferencváros idegenben, a felcsúti Pancho Arénában 2-1-re nyert a Puskás Akadémia ellen a labdarúgó NB I 15. fordulójának zárómérkőzésén. A 0-0-s döntetlennel záruló első félidő után, a térfélcserét követően a Ferencváros negyedóra alatt kétszer is betalált, a hazaiak csak szépíteni tudtak A zöld-fehérek 2024. szeptember után először nyertek a Puskás Akadémia ellen.

Kibédi Péter
2025. 11. 30. 21:49
Gruber Zsombor magabiztosan értékesítette a tizenegyesét, ez győzelmet hozott a Ferencvárosnak
Gruber Zsombor magabiztosan értékesítette a tizenegyesét, ez győzelmet hozott a Ferencvárosnak Fotó: Kovács Péter / Nemzeti Sport
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 15. fordulóját a Puskás Akadémia–Ferencváros rangadó zárta Felcsúton. A két csapat 33. alkalommal csapott össze az élvonalban, ezeken a mérkőzéseken tizenegy ferencvárosi győzelem, nyolc felcsúti siker és tizenhárom döntetlen született. A két csapat legutóbb a bajnokság negyedik fordulójában, a Groupama Arénában találkozott, akkor a Puskás Akadémia 2-1-re nyert. A Ferencváros csütörtökön a Fenerbahce elleni idegenbeli 1-1-es döntetlennel őrizte meg veretlenségét az Európa-ligában, azonban egy héttel ezelőtt hazai pályán meglepő, 3-1-es vereséget szenvedett a Nyíregyháza ellen. A Puskás Akadémia legutóbb több mint két hónapja, szeptember 27-én kapott ki bajnoki mérkőzésen. 

A Ferencváros és a Puskás Akadémia is könnyen gólt szerezhetett volna a küzdelmes játékot hozó első félidőben
A Ferencváros és a Puskás Akadémia is könnyen gólt szerezhetett volna a küzdelmes játékot hozó első félidőben Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport

A Ferencváros két nagy helyzetet is kihagyott az első félidőben

Kiegyenlített félidőt játszott a két csapat, ami a hibák számára és kimaradt helyzetekre is igaz volt. 

A hazaiak már a 2. percben ziccerig jutottak, de Dibusz nagy bravúrral hárította Colley lövését. Röviddel később ismét Colley került helyzetbe, ám 7 méterről a kapu mellé lőtte a labdát. A Ferencváros első nagy lehetőségére 34 percet kellett várni, Raemaekers fejesét Szappanos a gólvonalról tolta ki látványos vetődéssel. A 39. percben ismét Szappanos volt a főszereplő, előbb Tóth Alex lövését védte, majd a kipattanót, Gruber ismétlését is hárította.

A 0-0-s első félidőt kemény belépők is tarkították: Okeke és Júlio Romao is sárga lapot kapott. A Fradinak a 23. percben kényszerűségből cserélnie kellett, Maceiras sérülés miatt jött le a pályáról, helyette Harutjunjan érkezett. A mezőnyben sok volt a pontatlanság, a beadások és pontrúgások többsége nem talált társra. Dárdai többször is aktívan veszélyeztetett, de a lövései és beadásai pontatlanok voltak. A Ferencváros megérezte a fáradtság miatt pihenőt kapó Varga Barnabás hiányát, lényegesen kevesebbet próbálkoztak kapu elé ívelt labdákkal a vendégek.

Két Fradi-gólra csak egy válasz érkezett a Puskás Akadémiától

A második félidőben a Ferencváros fokozatosan átvette az irányítást, és hét perc alatt két góllal alapozta megy a győzelmét. Az 54. percben Kanikovszki 17 méterről pontosan csavart a kapu bal oldalába, ezzel megszerezte a vezetést. Majd a 60. percben Golla rossz ütemű becsúszása után tizenegyeshez jutott a Fradi, amit Gruber magabiztosan értékesített, ezzel már 2-0-ra vezettek a zöld-fehérek.

A Puskás Akadémia nem omlott össze, és a 67. percben szépített: Duarte remek indítását Dárdai váltotta gólra higgadt befejezéssel.

 A hazaiak lendületben maradtak, több cserével is frissítettek, majd a hajrában Szappanos bravúrok sorozatával tartotta életben a hazai reményt. A Ferencváros előtt is adódtak lezárási lehetőségek, Zachariassen és Tóth is közel járt a gólhoz, de pontatlanul céloztak. A hosszabbításban a felcsútiak ígéretes pozícióból végezhettek el szabadrúgást, de a sorfalba lőtték azt. Az egy meccsel kevesebbet játszó zöld-fehérek felléptek a tabella második helyére, a Puskás Akadémia a hatodik helyen áll a táblázaton.

 

Az NB I 15. fordulójának eredményei
Pénteken játszották:
Nyíregyháza–Debrecen 0-3 (0-2), Nyíregyháza, 8000 néző, jv: Bogár; gólszerzők: Szuhodovszki (6.), Gordics (21.), Kocsis (83.)

Szombati eredmények:
ZTE–Paks 1-0 (0-0), ZTE Aréna, 1871 néző, v.: Zierkelbach; gólszerző: Szendrei N. (93.)
Kazincbarcika–Diósgyőr 1-1 (1-1), Mezőkövesd, Városi Stadion, v.: Derdák; gólszerzők: Meszhi (31.), illetve Mucsányi M. (26.)
ETO FC–MTK Budapest 3-0 (1-0), Győr, ETO Park, 4220 néző, v.: Erdős; gólszerzők: Benbuali (45.), Bánáti (80.), Gavric (91.) piros lap: Németh H. (43.)

Vasárnap:
Kisvárda–Újpest FC 3-0 (0-0), Kisvárda, Várkerti Stadion, v.: Bognár; gólszerzők: Nagy K. (57.), Bíró (63.), Cipetic (80.)
Puskás Akadémia–Ferencváros, Felcsút, Pancho Aréna, v.: Rúsz; gólszerzők: Dárdai (67.) illetve Kanikovszki (54.), Gruber (60. – tizenegyesből)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkarácsony

Két baj

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.