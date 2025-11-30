A Ferencváros több mint egyéves rossz sorozatát szakította meg Felcsúton

Az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 15. fordulóját a Puskás Akadémia–Ferencváros rangadó zárta Felcsúton. A két csapat 33. alkalommal csapott össze az élvonalban, ezeken a mérkőzéseken tizenegy ferencvárosi győzelem, nyolc felcsúti siker és tizenhárom döntetlen született. A két csapat legutóbb a bajnokság negyedik fordulójában, a Groupama Arénában találkozott, akkor a Puskás Akadémia 2-1-re nyert. A Ferencváros csütörtökön a Fenerbahce elleni idegenbeli 1-1-es döntetlennel őrizte meg veretlenségét az Európa-ligában, azonban egy héttel ezelőtt hazai pályán meglepő, 3-1-es vereséget szenvedett a Nyíregyháza ellen. A Puskás Akadémia legutóbb több mint két hónapja, szeptember 27-én kapott ki bajnoki mérkőzésen.

A Ferencváros és a Puskás Akadémia is könnyen gólt szerezhetett volna a küzdelmes játékot hozó első félidőben Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport

A Ferencváros két nagy helyzetet is kihagyott az első félidőben

Kiegyenlített félidőt játszott a két csapat, ami a hibák számára és kimaradt helyzetekre is igaz volt.

A hazaiak már a 2. percben ziccerig jutottak, de Dibusz nagy bravúrral hárította Colley lövését. Röviddel később ismét Colley került helyzetbe, ám 7 méterről a kapu mellé lőtte a labdát. A Ferencváros első nagy lehetőségére 34 percet kellett várni, Raemaekers fejesét Szappanos a gólvonalról tolta ki látványos vetődéssel. A 39. percben ismét Szappanos volt a főszereplő, előbb Tóth Alex lövését védte, majd a kipattanót, Gruber ismétlését is hárította.

A 0-0-s első félidőt kemény belépők is tarkították: Okeke és Júlio Romao is sárga lapot kapott. A Fradinak a 23. percben kényszerűségből cserélnie kellett, Maceiras sérülés miatt jött le a pályáról, helyette Harutjunjan érkezett. A mezőnyben sok volt a pontatlanság, a beadások és pontrúgások többsége nem talált társra. Dárdai többször is aktívan veszélyeztetett, de a lövései és beadásai pontatlanok voltak. A Ferencváros megérezte a fáradtság miatt pihenőt kapó Varga Barnabás hiányát, lényegesen kevesebbet próbálkoztak kapu elé ívelt labdákkal a vendégek.

Két Fradi-gólra csak egy válasz érkezett a Puskás Akadémiától

A második félidőben a Ferencváros fokozatosan átvette az irányítást, és hét perc alatt két góllal alapozta megy a győzelmét. Az 54. percben Kanikovszki 17 méterről pontosan csavart a kapu bal oldalába, ezzel megszerezte a vezetést. Majd a 60. percben Golla rossz ütemű becsúszása után tizenegyeshez jutott a Fradi, amit Gruber magabiztosan értékesített, ezzel már 2-0-ra vezettek a zöld-fehérek.