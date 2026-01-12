Rendkívüli

Kiosztották a Golden Globe-díjakat, itt a győztesek névsora

spanyol SzuperkupaBarcelonaReal Madrid

Botrány az el Clásico után: a felháborodott futballvilág sportszerűtlenséggel vádolja a Real Madridot

A spanyol Szuperkupa döntőjében a Barcelona 3-2-re győzött a Real Madrid ellen, s így története során 16. alkalommal hódította el a trófeát. A lefújást követően nem csupán az egyébként remek mérkőzés, hanem az azt követő történések is beszédtémát szolgáltattak, különösen a Real Madrid játékosainak sportszerűtlensége.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 7:21
Frenkie de Jongot kiállította a játékvezető, de nem ez volt a legnagyobb botrány Fotó: Ismael Adnan Yaqoob Forrás: AFP/Anadolu
A dzsiddai csatában rendkívül eseménydús mérkőzést láthatott az Abdullah Király Stadion közönsége, az első félidő ráadásában három gól is született, így döntetlennel vonulhatott pihenőre a Barcelona és a Real Madrid, a fordulás után azonban Raphinha második találatának köszönhetően 3-2-re megnyerte az összecsapást, s egyúttal a spanyol Szuperkupát a katalán együttes.

A Real Madrid játékosai nem álltak díszsorfalat a Barcelonának
A Real Madrid játékosai nem álltak díszsorfalat a Barcelonának (Fotó: Ismael Adnan Yaqoob/AFP/Anadolu)

Az el Clásicókon megszokott dráma ezúttal sem maradt el, a meccsen Frenkie de Jong tett róla, hogy legyen miről beszélni – a Barcelona holland középpályását kiállította Juan Martínez Munuera játékvezető –, míg az összecsapás után a Real Madrid futballistái kerültek a középpontba.

A Real Madrid sportszerűtlen volt?

A döntőn jelen volt az ismert spanyol sportújságíró és kommentátor, Alfredo Martínez, aki az X-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a Real Madrid játékosai nem álltak díszsorfalat a Barcelonának, és így nem adták meg a tiszteletet az ősi riválisnak, amely ezt a múltban fordított esetben már megtette. 

Martínez szerint Kylian Mbappé vezette el a többieket a tett helyszínéről – a Real Madrid azzal védekezett, hogy a spanyol szövetség utasította őket erre, mert a játékosok útban voltak a kamerának, és ezért nem tisztelték meg a hagyományt, valamint az ellenfelet.

Mondani sem kell, a nemzetközi sajtó és a szurkolók alaposan kifakadtak a történtek után, többen sportszerűtlenként, illetve rossz vesztesként aposztrofálták Xabi Alonso együttesét. A Barcánál ezzel nem foglalkoznak, a második katalán gólt jegyző Robert Lewandowski viszont elárulta, valami meglepte őt a mérkőzésen.

– Nagyon boldogok vagyunk. Újabb trófeát gyűjtöttünk be, bármikor nyerünk a Real Madrid ellen, az nagy siker. Ma mindkét félidőben jól teljesítettünk, gólra, gólokra törekedtünk, a legfontosabb viszont a győzelem. Az meglepett, hogy a Real ilyen mély blokkal állt fel.

 

