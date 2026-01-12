Botrány az el Clásico után: a felháborodott futballvilág sportszerűtlenséggel vádolja a Real Madridot

A dzsiddai csatában rendkívül eseménydús mérkőzést láthatott az Abdullah Király Stadion közönsége, az első félidő ráadásában három gól is született, így döntetlennel vonulhatott pihenőre a Barcelona és a Real Madrid, a fordulás után azonban Raphinha második találatának köszönhetően 3-2-re megnyerte az összecsapást, s egyúttal a spanyol Szuperkupát a katalán együttes.

A Real Madrid játékosai nem álltak díszsorfalat a Barcelonának (Fotó: Ismael Adnan Yaqoob/AFP/Anadolu)

Az el Clásicókon megszokott dráma ezúttal sem maradt el, a meccsen Frenkie de Jong tett róla, hogy legyen miről beszélni – a Barcelona holland középpályását kiállította Juan Martínez Munuera játékvezető –, míg az összecsapás után a Real Madrid futballistái kerültek a középpontba.

A Real Madrid sportszerűtlen volt?

A döntőn jelen volt az ismert spanyol sportújságíró és kommentátor, Alfredo Martínez, aki az X-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a Real Madrid játékosai nem álltak díszsorfalat a Barcelonának, és így nem adták meg a tiszteletet az ősi riválisnak, amely ezt a múltban fordított esetben már megtette.

Martínez szerint Kylian Mbappé vezette el a többieket a tett helyszínéről – a Real Madrid azzal védekezett, hogy a spanyol szövetség utasította őket erre, mert a játékosok útban voltak a kamerának, és ezért nem tisztelték meg a hagyományt, valamint az ellenfelet.

💥 MAL PERDRE DE MBAPPÉ



🤬 El francès del Reial Madrid no ha volgut que els seus companys fessin el passadís al Barça



❌ Els altres jugadors l'han seguit i els blaugranes no han tingut passadís de campions#ElClàssic



📲 https://t.co/xhB56dlluh pic.twitter.com/ezq5yRCuuN — Esport3 (@esport3) January 11, 2026

Mondani sem kell, a nemzetközi sajtó és a szurkolók alaposan kifakadtak a történtek után, többen sportszerűtlenként, illetve rossz vesztesként aposztrofálták Xabi Alonso együttesét. A Barcánál ezzel nem foglalkoznak, a második katalán gólt jegyző Robert Lewandowski viszont elárulta, valami meglepte őt a mérkőzésen.

– Nagyon boldogok vagyunk. Újabb trófeát gyűjtöttünk be, bármikor nyerünk a Real Madrid ellen, az nagy siker. Ma mindkét félidőben jól teljesítettünk, gólra, gólokra törekedtünk, a legfontosabb viszont a győzelem. Az meglepett, hogy a Real ilyen mély blokkal állt fel.