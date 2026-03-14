Emberelőnyben sem tudta megszakítani rossz sorozatát a Paks

A Paks továbbra is gödörben. Bognár György együttese hat nyeretlen bajnoki és a kupabúcsú után fogadta a Zalaegerszeget. Ezzel szemben a ZTE öt meccse veretlen volt az NB I-ben a paksi vendégjátékát megelőzően. A Zala vármegyeiek az előző fordulóban a bajnoki éllovas ETO-t tudták legyőzni.
Emberelőnybe került, vezetést szerzett a Paks
A 16. percben láthattuk az első kaput eltaláló lövést: Hahn fejesét fogta Gundel-Takács. Néhány perccel később Tóth bólintását védte a ZTE kapusa. Gundel-Takács nem unatkozott, a 32. percben Papp kínálta meg egy kapáslövéssel, de ez sem fogott ki a zalaiak kapusán.
Az első félidő végén büntetőhöz jutott a Paks: Várkonyi rántotta le Tóthot, a VAR-vizsgálat után kiállította a játékvezető a ZTE védőjét. Hahn végezte el a tizenegyest, a bal alsóba gurított (1-0). Több minden már nem fért bele a szünetig.
Emberhátrányban is egyenlített a ZTE
A fordulást követően nem az történt, amire talán számítani lehetett: az 52. percben egyenlített az emberhátrányban játszó Zalaegerszeg. Skribek blokkolt lövése Maxsuell elé került, aki Joao Victorhoz passzolt, a brazil támadó pedig értékesítette az előtte adódó helyzetet (1-1).
Böde az utolsó fél órára érkezett, a rutinos támadó sérüléséből felépülve az idei első NB I-es meccsén léphetett pályára. Gundel-Takács továbbra is remekelt: a zalaegerszegi kapus egy paksi támadáson belül védett kettőt, előbb Tóth, majd Máté eszén járt túl. Nem tudta megszerezni második gólját Bognár György együttese.
Az utolsó negyedórához közeledve a sokadik Tóth–Gundel-Takács párharc következett, ismét a kapus jött ebből győztesen, óriási bravúrt láthattunk. Kis híján jött a slusszpoén a végén: Joao Victor átemelte a kapujából kiérkező Kovácsikot, a labda centikkel ment el a kapufa mellett. Majd betalált a ZTE, azonban les miatt érvénytelenítették a Sribek gólját. Az utolsó másodpercekben még kontrázhatott a ZTE, de Kovácsik védett, így már nem változott az állás.
A Paks immár nyolc meccse nyeretlen, a ZTE pedig továbbra is jó formában van.
NB I, a 26. forduló programja:
Péntek:
- Diósgyőri VTK–Kazincbarcika SC 0-4 (0-2), DVTK Stadion, 2114 néző, jv.: Antal, gólszerzők: Meszkhi (11.), Kártik (45+7., 11-esből), Nyíri (71.), Klausz (74.)
- ETO FC–MTK Budapest 0-0 (0-0), Győr, ETO Park, 4950 néző, jv.: Bogár.
Szombat:
- Újpest FC–Kisvárda FC 2-1 (1-1), Szusza Ferenc Stadion, 5072 néző, jv.: Káprály, gólszerzők: Bese (5.), Ljujics (59., 11-esből), illetve Bíró (26.)
- Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 1-1 (1-0), Paksi FC Stadion, 4095 néző, jv.: Csonka, gólszerzők: Hahn (45+1,, 11-esből), illetve Joao Victor (52.)
- Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC 19.30
A Puskás Akadémia–Ferencváros mérkőzést későbbre halasztották. A tabella állása itt tekinthető meg.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!