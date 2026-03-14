Paksi FC Zalaegerszeg Labdarúgó NB I Bognár György Paks

Emberelőnyben sem tudta megszakítani rossz sorozatát a Paks

A labdarúgó NB I 26. fordulójában a Paks a Zalaegerszeget látta vendégül. A két csapat teljesen ellentétes formában várhatta az egymás elleni mérkőzést. Az első félidőben emberelőnybe kerültek a paksiak, akik büntetőből szereztek vezetést. A fordulást követően gyorsan egyenlített a ZTE, 1-1 lett a vége.

Tóth Norbert
2026. 03. 14. 19:01
Nem bírt egymással a Paks és a ZTE. Fotó: Barbara Gabriella
A Paks továbbra is gödörben. Bognár György együttese hat nyeretlen bajnoki és a kupabúcsú után fogadta a Zalaegerszeget. Ezzel szemben a ZTE öt meccse veretlen volt az NB I-ben a paksi vendégjátékát megelőzően. A Zala vármegyeiek az előző fordulóban a bajnoki éllovas ETO-t tudták legyőzni.

Emberelőnyben sem tudta megszakítani rossz sorozatát a Bognár György vezette Paks. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI Fotószerkesztőség

Emberelőnybe került, vezetést szerzett a Paks

A 16. percben láthattuk az első kaput eltaláló lövést: Hahn fejesét fogta Gundel-Takács. Néhány perccel később Tóth bólintását védte a ZTE kapusa. Gundel-Takács nem unatkozott, a 32. percben Papp kínálta meg egy kapáslövéssel, de ez sem fogott ki a zalaiak kapusán.

Az első félidő végén büntetőhöz jutott a Paks: Várkonyi rántotta le Tóthot, a VAR-vizsgálat után kiállította a játékvezető a ZTE védőjét. Hahn végezte el a tizenegyest, a bal alsóba gurított (1-0). Több minden már nem fért bele a szünetig.

Emberhátrányban is egyenlített a ZTE

A fordulást követően nem az történt, amire talán számítani lehetett: az 52. percben egyenlített az emberhátrányban játszó Zalaegerszeg. Skribek blokkolt lövése Maxsuell elé került, aki Joao Victorhoz passzolt, a brazil támadó pedig értékesítette az előtte adódó helyzetet (1-1).

Böde az utolsó fél órára érkezett, a rutinos támadó sérüléséből felépülve az idei első NB I-es meccsén léphetett pályára. Gundel-Takács továbbra is remekelt: a zalaegerszegi kapus egy paksi támadáson belül védett kettőt, előbb Tóth, majd Máté eszén járt túl. Nem tudta megszerezni második gólját Bognár György együttese.

Az utolsó negyedórához közeledve a sokadik Tóth–Gundel-Takács párharc következett, ismét a kapus jött ebből győztesen, óriási bravúrt láthattunk. Kis híján jött a slusszpoén a végén: Joao Victor átemelte a kapujából kiérkező Kovácsikot, a labda centikkel ment el a kapufa mellett. Majd betalált a ZTE, azonban les miatt érvénytelenítették a Sribek gólját. Az utolsó másodpercekben még kontrázhatott a ZTE, de Kovácsik védett, így már nem változott az állás.

A Paks immár nyolc meccse nyeretlen, a ZTE pedig továbbra is jó formában van.

 

NB I, a 26. forduló programja:
Péntek:

Szombat: 

  • Újpest FC–Kisvárda FC 2-1 (1-1), Szusza Ferenc Stadion, 5072 néző, jv.: Káprály, gólszerzők: Bese (5.), Ljujics (59., 11-esből), illetve Bíró (26.)
  • Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 1-1 (1-0), Paksi FC Stadion, 4095 néző, jv.: Csonka, gólszerzők: Hahn (45+1,, 11-esből), illetve Joao Victor (52.)
  • Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC 19.30

 

A Puskás Akadémia–Ferencváros mérkőzést későbbre halasztották. A tabella állása itt tekinthető meg.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

