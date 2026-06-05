Méghogy szabályos – kioktató válasz a világelsőnek, pedig a tények mást sugallnak

A Roland Garros válasza azonban így is kissé kioktatónak hat. A szervezők a szabályra hivatkozva lezártnak tekintenék az ügyet, miközben a következő meccs körülményei inkább azt sugallják: volt mozgástér, és lehetett volna más döntést is hozni.

Andrejeva vagy Chwalinska? Új női bajnok a Roland Garroson

Szabalenka számára ez már nem változtat semmin, a Roland Garros pedig biztosan új női bajnokot avat. Snajder a nagy bravúrja után ugyanis az elődöntőben kiesett: hatalmas meglepetésre a lengyel Maja Chwalinska jutott be a fináléba, ahol az orosz Mirra Andrejeva lesz az ellenfele.





