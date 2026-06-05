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Roland GarrosArina Szabalenkaszél

Méghogy szabályos – kioktató válasz a világelsőnek, pedig a tények mást sugallnak

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Arina Szabalenka nem értette, miért nem csukták be a tetőt a Diana Snajder elleni negyeddöntőjén a Roland Garroson, amikor a szél látványosan zavarta a játékot. A szervezők határozott, kissé kioktató választ adtak a világelsőnek, csakhogy a következő mérkőzés eseményei alapján a helyzet egyáltalán nem tűnik ennyire egyértelműnek.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 8:28
Arina Szabalenka fejében a visszavonulás gondolata is megfordult Fotó: IBRAHIM EZZAT Forrás: NurPhoto
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A Roland Garros válasza azonban így is kissé kioktatónak hat. A szervezők a szabályra hivatkozva lezártnak tekintenék az ügyet, miközben a következő meccs körülményei inkább azt sugallják: volt mozgástér, és lehetett volna más döntést is hozni.

 

Andrejeva vagy Chwalinska? Új női bajnok a Roland Garroson

Szabalenka számára ez már nem változtat semmin, a Roland Garros pedig biztosan új női bajnokot avat. Snajder a nagy bravúrja után ugyanis az elődöntőben kiesett: hatalmas meglepetésre a lengyel Maja Chwalinska jutott be a fináléba, ahol az orosz Mirra Andrejeva lesz az ellenfele.



 

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