Tündérmese a Roland Garroson: a selejtezőből indulva állt az orosz házidöntő útjába

– Még mindig nagyon ideges vagyok, idegesen jöttem erre a meccsre. Nagyszerű salakos szezonja volt. A mai meccs előtt egyszer sem kapott ki salakon idén, emiatt még nagyobb volt rajtam a nyomás – mutatott rá Andrejeva. – Egy csodálatos játékosról, kemény ellenfélről van szó. Elsősorban nagyon boldog vagyok a mai játékommal. És annak is örülök, hogy visszavágtam a madridi döntőben való vereségemért. És persze azért is boldog vagyok, mert először jutottam Grand Slam-döntőbe. Mindez együtt igazán fantasztikus. Sosem éreztem ilyet korábban, nagyon izgatott vagyok az utolsó párizsi meccs előtt.

Kosztyuk szerint neki egyszerűen semmi sem jött össze a Roland Garros elődöntőjében. – Általában nem vagyok ideges, amikor megérkezem a pályára, nem érzek magamon nyomást. Talán egy ilyen meccs előtt mindenki egy kicsit idegesebb a szokottnál. Nem érdekel, hogy ki van a másik oldalon, csak játszom. De ma minden neki kedvezett, nekem pedig semmi sem sikerült. Ez egy ilyen nap volt. Elfogadom, volt már elég nehéz napom, tudom, miként fejeződnek be. Nem a világ legrosszabb dolga, ha elveszítesz egy meccset, legyen az bármelyik tornán is, végsősoron ez csak egy játék. Mindenki nyer, mindenki veszít, ez a játék része. Ez volt az első Grand Slam-elődöntőm. Legközelebb már tapasztaltabb leszek. Talán jobban, másként fogom érezni magam. Nem ez volt a legjobb meccsem, de nem akarok túl sokat gondolni erre.

Kosztyuk végezetül hozzátette, nem érdekelte volna, ha két orosz játszotta volna a párizsi finálét. Helyette Chwalinska intézte el, hogy ne így legyen.