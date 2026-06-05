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Tündérmese a Roland Garroson: a selejtezőből indulva állt az orosz házidöntő útjába

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Csütörtökön kiderült, kik vívják szombaton a Roland Garros női egyesének döntőjét, és ezt a párosítást aligha jósolta meg valaki. Mirra Andrejeva és Maja Chwalinska sem járt még Grand Slam-döntőben, utóbbi ráadásul három hete harcol ezért, hiszen a selejtezőből indulva küzdötte fel magát a fináléig. A Roland Garroson ez korábban senkinek sem sikerült az open érában.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 6:30
Maja Chwalinska tündérmeséje folytatódik a Roland Garroson Fotó: BURAK AKBULUT Forrás: ANADOLU
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– Még mindig nagyon ideges vagyok, idegesen jöttem erre a meccsre. Nagyszerű salakos szezonja volt. A mai meccs előtt egyszer sem kapott ki salakon idén, emiatt még nagyobb volt rajtam a nyomás – mutatott rá Andrejeva. – Egy csodálatos játékosról, kemény ellenfélről van szó. Elsősorban nagyon boldog vagyok a mai játékommal. És annak is örülök, hogy visszavágtam a madridi döntőben való vereségemért. És persze azért is boldog vagyok, mert először jutottam Grand Slam-döntőbe. Mindez együtt igazán fantasztikus. Sosem éreztem ilyet korábban, nagyon izgatott vagyok az utolsó párizsi meccs előtt.

Kosztyuk szerint neki egyszerűen semmi sem jött össze a Roland Garros elődöntőjében. – Általában nem vagyok ideges, amikor megérkezem a pályára, nem érzek magamon nyomást. Talán egy ilyen meccs előtt mindenki egy kicsit idegesebb a szokottnál. Nem érdekel, hogy ki van a másik oldalon, csak játszom. De ma minden neki kedvezett, nekem pedig semmi sem sikerült. Ez egy ilyen nap volt. Elfogadom, volt már elég nehéz napom, tudom, miként fejeződnek be. Nem a világ legrosszabb dolga, ha elveszítesz egy meccset, legyen az bármelyik tornán is, végsősoron ez csak egy játék. Mindenki nyer, mindenki veszít, ez a játék része. Ez volt az első Grand Slam-elődöntőm. Legközelebb már tapasztaltabb leszek. Talán jobban, másként fogom érezni magam. Nem ez volt a legjobb meccsem, de nem akarok túl sokat gondolni erre.

Kosztyuk végezetül hozzátette, nem érdekelte volna, ha két orosz játszotta volna a párizsi finálét. Helyette Chwalinska intézte el, hogy ne így legyen.

Roland Garros, női egyes, elődöntő

  • Maja Chwalinska (lengyel)–Dijana Snajder (orosz, 25.) 7:6 (7-4), 6:4
  • Mirra Andrejeva (orosz, 8.)–Marta Kosztyuk (ukrán, 15.) 6:1, 6:3

 

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