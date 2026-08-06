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Szupernóva: húsz naptömegű csillag robbant fel gigantikus erővel, különös jelenséget produkálva

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A kínai Einstein-űrteleszkóp még idén márciusban egy furcsa és nagy energiájú röntgenfelvillanást detektált, amit világszerte nagy teljesítményű teleszkópokkal vettek célba a csillagászok. A jelenségről gyorsan bebizonyosodott, hogy egy hatalmas haldokló csillag utolsó pillanatait, egy szupernóva-robbanást figyelhettek meg az asztronómusok, méghozzá soha nem látott részletességgel.

Elter Tamás
Forrás: Live Sceince2026. 08. 06. 20:34
A szupernóva-robbanások az univerzum nagy energiájú eseményei
A szupernóva-robbanások az univerzum nagy energiájú eseményei Forrás: Space.com
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These images show the evolution of supernova SN 2026gzf, which was first detected by the Einstein Probe on 21 March 2026. Images taken on 25 March and 3 April 2026 show the supernova brightening. Archival images of the host galaxy from 9 March 2016 and 20 May 2025 reveal a bright blue source at the location of the supernova, which scientists say likely represents a compact, extreme star-forming region in the host galaxy, combined with pre-explosion activity of the progenitor star before its death.  These images were captured with the LSST Camera, mounted on NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory, jointly funded by the U.S. National Science Foundation (NSF) and the U.S. Department of Energy's Office of Science (DOE/SC), and the 570-megapixel DOE-fabricated Dark Energy Camera (DECam), mounted on the NSF Víctor M. Blanco 4-meter Telescope at Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) in Chile, a Program of NSF NOIRLab. View the individual images at the following links: pre-explosion field, 9 March 2016, 20 May 2025, 25 March 2026, 3 April 2026. SN 2026gzf occurred within Rubin’s COSMOS Deep Drilling Field. Observations of this field, including this image, were recently made public as part of Rubin’s Early Data Preview 2 (EDP2) — the first data preview based on observations from the LSST Camera. EDP2 combines Rubin’s science validation observations collected between April 2025 and January 2026.
A Vera C. Rubin Obszervatórium történetesen éppen azt területet (balra) figyelte, ahol a szupernóva felvillant   Fotó:  NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory

„A legérzékenyebb berendezésekkel végzett utólagos megfigyelések nem találtak bizonyítékot a gamma-kitörésekre" – mondja Brendan O'Connor, a Carnegie Mellon Egyetem asztrofizikusa és a tanulmány egyik társszerzője, akit a Live Science tudományos hírportál idéz. „Az egyik lehetőség az, hogy a sugárnyalábot 'megfojtotta' a csillag felszíne, vagy a csillagot körülvevő anyag” – magyarázza az asztrofizikus.

Azt is sikerült rekonstruálni, hogy milyen lehetett a csillag és környezete a robbanás előtt

A Chilében felállított Rubin teleszkóp véletlenül fedezte fel ezt a különleges csillagrobbanást, amikor az égboltnak a csillagászok által COSMOS Deep Drilling Field-ként emlegetett területét vizsgálta. 

„A Rubin teleszkóp gyors ritmusának és példátlan érzékenységének köszönhetően a folyamatos megfigyelések várhatóan igen részletes és hosszú távú adatokat szolgáltatnak arról, ahogy a szupernóva az elkövetkező hónapokban változni fog” – áll a tudóscsoport közleményében.

Egy szupernóva (a képan balra alul) luminozitása elérheti a galaxisa fényességét  Fotó: NASA

A szupernóvák a Napnál nagyobb tömegű csillagok élete végén bekövetkező rendkívüli energiájú robbanások, melynek során a felrobbanó csillag luminozitása néhány hónapon keresztül egy egész galaxis fényességével vetekedhet. Egy szupernóva-robbanás során annyi energia szabadul fel, mint amennyit a Nap az egész élete során - vagyis megközelítőleg 10 milliárd év alatt- bocsát ki. A szupernóváknak két nagyobb osztályát, az I-es és a I-es. osztályt különböztetik meg a csillagászok - az első csoporton belüli Ia, Ib, és Ic típusú szupernóvákkal -, az alapján, hogy a robbanási folyamat korai színképében kimutatható -e a hidrogén, vagy sem. Az I. osztályba tartozó szupernóváknál nem, ezzel szemben a II. osztályú szupernóváknál  kimutatható a hidrogén a robbanás spektrumában.

A Rubin Obszervatórium a következő évtizedet a teljes déli égbolt többszöri feltérképezésével tölti majd, egyfajta időzített filmsorozatot készítve a kozmoszról, ami várhatóan több millió új szupernóvát, aszteroidát, üstököst és más átmeneti kozmikus eseményt fog feltárni. 

Az arizonai Kitt Peak Obszervatórium 4 méter átmérőjű Nicholas U. Mayall teleszkópjára szerelt sötét energia spektroszkópiai műszerrel végzett megfigyelések is megerősítették, hogy a nemrég észlelt csillagrobbanás egy Ic-BL típusú szupernóva volt. 

Egy Ia típusú szupernóva-jelölt fantáziarajza  Fotó: Wikipedia

Amikor a tudósok a chilei Nemzeti Tudományos Alapítvány Víctor M. Blanco 4 méteres teleszkópján működő 570 megapixeles sötétenergia-kamerájának 10 évnyi adatát elemezték, egy „kék forrásként” emlegetett objektumot találtak pontosan ott, ahol a szupernóva később megjelent, ez pedig arról szolgáltatott értékes információkat, hogy hogyan nézett ki a csillagrendszer és környezete a szupernóva-robbanás előtt.

Egy szupernóva maradvány, a híres Rák-köd asztrofotója Fotó: NASA

Jillian Rastinejad, a Marylandi Egyetem csillagásza és a második tanulmány társszerzője, valamint az által vezette kutatócsoport két teleszkóp – a hawaii Gemini North és a chilei Gemini South – spektrográfját használta a csillagrobbanás tanulmányozásra. Ez a tudóscsoport is megerősítette a jelenség Ic -BL típusú szupernóvakénti azonosítását, és a korábbi felvételek alapján sikerült archív részleteket feltárniuk a csillag, valamint a környezetének a szupernóva-robbanás előtti struktúrájáról.

Sokat várnak a kutatók a további megfigyelésektől

„A megfigyeléseink lehetővé tették számunkra, hogy tanulmányozhassuk a robbanás három fázisának a fizikáját: a lökésszerű röntgenkitörést, az azt kísérő szupernóva-robbanást, valamint a szupernóva kölcsönhatását a haldokló csillag által korábban kilövellt anyaggal” – magyarázza Jilian Rastinejad. „Ezeknek az információknak a birtokában feltérképezhettük a csillagot körülvevő anyag szerkezetét, és megérthettük a csillag viselkedését az összeomlása előtt” -fűzi hozzá Marylandi Egyetem csillagásza.

Szupernóva-robbanás második fázisának művészi ábrája  Fotó: ESA

 A csillag tömege körülbelül a hússzorosa lehetett a Napénak, amit Wolf-Rayet-csillagként, vagyis egy olyan csillagként osztályoztak, ami már az élete elején a hidrogénkészletének nagyobb részét felhasználta. Közvetlenül a szupernóva-robbanás előtt a csillag periodikusan hatalmas hidrogén- és hélium anyagfelhőket lökött ki magából, csak szenet és oxigént hagyva a magjában. 

Ezek az kilökött anyagfelhők olyan héjakat hoztak létre a csillag körül, amelyek önálló eseményekként voltak észlelhetők. 

„Ez az első alkalom, hogy sikerült feltérképeznünk egy olyan csillag robbanás előtti környezetét, amely már elvesztette a hidrogén és héliumkészletét” – mondja Gokul Srinivasaragavan,  Jillian Rastinejad kutatócsoportjának a csillagásza, aki a vizsgálatok idején a Marylandi Egyetem doktorandusza volt.

Szupernóva-robbanás fantázia ábrája  Fotó: Devianart

 „Izgatottan várjuk, hogy a jövőben további lökéshullám-kitörési eseményeket figyelhessünk meg hasonló részletességgel, hogy tesztelhessük, vajon minden, a hidrogén és héliumkészletétől megfosztott csillag hasonló „életmóddal” rendelkezik-e az összeomlása előtt, és milyen különbségeket láthatunk köztük, már ha vannak ilyenek” -fűzi hozzá a kutató.

Az alapul szolgáló és július 14-én publikált tanulmány itt olvasható el angol nyelven.

A 2026 márciusában felfedezett szupernóva-robbanást:

  • egy 500 millió fényévre fekvő és húsz naptömeg körüli csillag felrobbanásaként azonosítottak,
  • amelynél húsz év alatt a második alkalommal sikerült megfigyelni lökéshullám-kitörést,
  • és korábbi felvételekből azt is meg tudták állapítani, hogy milyen volt a csillag és környezete közvetlenül a szupernóva-robbanás előtt.


 


 


 

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