Szupernóva: húsz naptömegű csillag robbant fel gigantikus erővel, különös jelenséget produkálva

A Vera C. Rubin Obszervatórium történetesen éppen azt területet (balra) figyelte, ahol a szupernóva felvillant Fotó: NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory

„A legérzékenyebb berendezésekkel végzett utólagos megfigyelések nem találtak bizonyítékot a gamma-kitörésekre" – mondja Brendan O'Connor, a Carnegie Mellon Egyetem asztrofizikusa és a tanulmány egyik társszerzője, akit a Live Science tudományos hírportál idéz. „Az egyik lehetőség az, hogy a sugárnyalábot 'megfojtotta' a csillag felszíne, vagy a csillagot körülvevő anyag” – magyarázza az asztrofizikus.

Azt is sikerült rekonstruálni, hogy milyen lehetett a csillag és környezete a robbanás előtt

A Chilében felállított Rubin teleszkóp véletlenül fedezte fel ezt a különleges csillagrobbanást, amikor az égboltnak a csillagászok által COSMOS Deep Drilling Field-ként emlegetett területét vizsgálta.

„A Rubin teleszkóp gyors ritmusának és példátlan érzékenységének köszönhetően a folyamatos megfigyelések várhatóan igen részletes és hosszú távú adatokat szolgáltatnak arról, ahogy a szupernóva az elkövetkező hónapokban változni fog” – áll a tudóscsoport közleményében.

Egy szupernóva (a képan balra alul) luminozitása elérheti a galaxisa fényességét Fotó: NASA

A szupernóvák a Napnál nagyobb tömegű csillagok élete végén bekövetkező rendkívüli energiájú robbanások, melynek során a felrobbanó csillag luminozitása néhány hónapon keresztül egy egész galaxis fényességével vetekedhet. Egy szupernóva-robbanás során annyi energia szabadul fel, mint amennyit a Nap az egész élete során - vagyis megközelítőleg 10 milliárd év alatt- bocsát ki. A szupernóváknak két nagyobb osztályát, az I-es és a I-es. osztályt különböztetik meg a csillagászok - az első csoporton belüli Ia, Ib, és Ic típusú szupernóvákkal -, az alapján, hogy a robbanási folyamat korai színképében kimutatható -e a hidrogén, vagy sem. Az I. osztályba tartozó szupernóváknál nem, ezzel szemben a II. osztályú szupernóváknál kimutatható a hidrogén a robbanás spektrumában.

A Rubin Obszervatórium a következő évtizedet a teljes déli égbolt többszöri feltérképezésével tölti majd, egyfajta időzített filmsorozatot készítve a kozmoszról, ami várhatóan több millió új szupernóvát, aszteroidát, üstököst és más átmeneti kozmikus eseményt fog feltárni.