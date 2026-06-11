Arany: egy régi csillagkatasztrófa emlékét viseljük az ujjunkon

Az aranyból készített tárgyak ellenállnak a korróziónak Fotó: Winni

A közelmúltban egy tudóscsoport újabb részletét tárta fel annak, hogy az arany miért maradhat szemmel láthatóan érintetlen e más fémeket súlyosan károsító kémiai folyamatokkal szemben.

Az arany felszínén lévő atomok olyan geometriai formában rendeződnek át, ami meggátolja az oxidációt,

azt a folyamatot, ami a legtöbb fém elhomályosodását, illetve károsodását okozza. E nélkül az átrendeződés nélkül az arany is másodpercek alatt oxidálódni kezdene – írja a tanulmányt jegyző tudóscsoport a Physical Review Letters tudományos folyóiratban május 21-én közzétett publikációjában.

Egy nagy természetes aranyrög Fotó: Reno Chris/Wikimedia Commons

Ahhoz, hogy egy fém oxidálódjon, először fel kell bontania a környező levegő oxigénmolekuláit, amelyek mindegyike két oxigénatomból áll. Az oxigénatomok ezután olyan vegyületeket képezhetnek, amelyek megtapadnak a fém felületén. A kutatók kiszámították, hogy az arany felülete mennyire képes lebontani a levegőben lévő oxigénmolekulákat.

Mesterségesen is előállítható, csak nem úgy, ahogy az alkimisták gondolták

Amikor egy új felületet alakítanak ki a nemesfémen, például az arany megvágásával, az atomok az atomrácson belül elmozdulnak az eredeti elrendeződésükből – ezt a folyamatot nevezzük rekonstrukciónak. Az arany felületén az atomok különböző rácsszerkezetei fordulhatnak elő. A kutatók két olyan gyakori esetre koncentráltak, amelyekben az atomok eredetileg négyzetrácsokban helyezkednek el, de hatszögűekké rekonstruálódnak.

Az aranyatomok különféle rácsszerkezetekbe rendeződhetnek Fotó: Alchemist-hp/Wikimedia Commons

Kvantummechanikai számítások alapján a tudósok azt találták, hogy a négyzetes elrendezés sokkal jobban bontja le az oxigént, mint a hatszögletű. Ahhoz, hogy a hatszögletű rácsszerkezet oxigént bontson, először vissza kell torzulnia az eredeti négyzetrács formájába, ami megakadályozza az oxidációt.

Az arany harmadik gyakori felületi szerkezete, amelyről már ismert volt, hogy rosszul oxidál, eredendően hatszögletű.

Az arany-oxid önmagában instabil, így még ha a négyzetes elrendeződést bizonyos körülmények között fenn is lehetne tartani, ez az anyag valószínűleg akkor is csak egy vékony oxidréteget képezne – mondja Matthew Montemore vegyészmérnök, a tanulmány társszerzője, akit a Science News tudományos hírportál idéz. Az eredmények azonban előmozdíthatják annak jobb megértését, hogy a tudósok hogyan tervezhetnek hatékonyabb katalizátorokat, azaz olyan anyagokat, amelyek a kémiai reakciók előrehaladását segítik.