Ide érdemes lesz ellátogatni – Ingyenes programok várják az érdeklődőket augusztus 20-án

Szabadság-szobor a megújult Citadellán Fotó: Várkapitányság

A szervezők felhívják a tűzijátékra kilátogatók figyelmét, hogy a sajtóban elérhető információk szerint az idei látvány elsősorban a Lánchíd és a Margit híd közötti Duna-szakaszra koncentrálódik, ezért a Budavári Palotanegyed és Citadella nem minden pontjáról lesz zavartalanul látható a teljes műsor. A várható nagy melegre való tekintettel javasoljuk, hogy mindenki gondoskodjon megfelelő mennyiségű folyadékról, ugyanakkor a Budavári Palotanegyedben és a Citadellán is elérhetőek ingyenes vízvételi pontok.