A szervezők felhívják a tűzijátékra kilátogatók figyelmét, hogy a sajtóban elérhető információk szerint az idei látvány elsősorban a Lánchíd és a Margit híd közötti Duna-szakaszra koncentrálódik, ezért a Budavári Palotanegyed és Citadella nem minden pontjáról lesz zavartalanul látható a teljes műsor. A várható nagy melegre való tekintettel javasoljuk, hogy mindenki gondoskodjon megfelelő mennyiségű folyadékról, ugyanakkor a Budavári Palotanegyedben és a Citadellán is elérhetőek ingyenes vízvételi pontok.
Ide érdemes lesz ellátogatni – Ingyenes programok várják az érdeklődőket augusztus 20-án
Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén ingyenesen, de előzetes regisztrációval látogatható a Szent István-terem és a hozzá tartozó kiállítás a Budavári Palotanegyedben, valamint A Szabadság Bástyája című kiállítás a Citadellán. Az esti tűzijáték a Budavári Palotanegyed és a Citadella több pontjáról is látható lesz, de a várható nagy érdeklődés és az ünnepi forgalomkorlátozások miatt érdemes előre megtervezni az érkezést, egyes helyszíneken lezárásokra és létszámkorlátozásokra is kell számítani.
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