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Ide érdemes lesz ellátogatni – Ingyenes programok várják az érdeklődőket augusztus 20-án

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Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén ingyenesen, de előzetes regisztrációval látogatható a Szent István-terem és a hozzá tartozó kiállítás a Budavári Palotanegyedben, valamint A Szabadság Bástyája című kiállítás a Citadellán. Az esti tűzijáték a Budavári Palotanegyed és a Citadella több pontjáról is látható lesz, de a várható nagy érdeklődés és az ünnepi forgalomkorlátozások miatt érdemes előre megtervezni az érkezést, egyes helyszíneken lezárásokra és létszámkorlátozásokra is kell számítani.

Magyar Nemzet
2026. 08. 17. 11:13
Fotó: Fotó: Várkapitányság
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Szabadság-szobor a megújult Citadellán Fotó: Várkapitányság

A szervezők felhívják a tűzijátékra kilátogatók figyelmét, hogy a sajtóban elérhető információk szerint az idei látvány elsősorban a Lánchíd és a Margit híd közötti Duna-szakaszra koncentrálódik, ezért a Budavári Palotanegyed és Citadella nem minden pontjáról lesz zavartalanul látható a teljes műsor. A várható nagy melegre való tekintettel javasoljuk, hogy mindenki gondoskodjon megfelelő mennyiségű folyadékról, ugyanakkor a Budavári Palotanegyedben és a Citadellán is elérhetőek ingyenes vízvételi pontok. 

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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