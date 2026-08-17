augusztus 20.-i ünnepségállattartótűzijáték

Augusztus 20-i tűzijáték: ezeket az óvintézkedéseket érdemes megtenniük az állattartóknak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep a kutyatartók számára az év egyik legstresszesebb estéjét jelenti. Évente több száz háziállat rohan el otthonról félelmében. Összegyűjtöttük, mit javasolnak a szakemberek és az állatvédő szervezetek, hogy az idei ünnep biztonságban és felesleges sokk nélkül teljen a négylábú kedvencek számára.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 17. 9:11
Évente több száz háziállat szökik el otthon riadalmában a tűzijátékok miatt
Évente több száz háziállat szökik el otthon riadalmában a tűzijátékok miatt Fotó: MARCUS BRANDT Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekgulyás márton

A mór mehet

Pilhál György avatarja

A tápláléklánc végén ott a nagy filantróp, az emberiség jótevője.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.