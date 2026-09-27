Marco Rossi válaszaiban az egyetlen magyar szó a „kórház” volt Észak-Írországban

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A labdarúgó Nemzetek Ligája B divíziójában hétfőn Észak-Írország Magyarországot fogadja. A mérkőzést megelőző napon mindkét szövetségi kapitány, Michael O'Neill és Marco Rossi is megtartotta sajtótájékoztatóját.

Wiszt Péter
2026. 09. 27. 19:29
Marco Rossi Fotó: Ladóczki Balázs
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– Nagyon jó srác, jó kapus, de jól ismerem a gyengeségeit is. Tóth Balázs nagyon fontos játékos volt a Blackburnnél töltött időszakomban, remek teljesítményt nyújtott kulcspillanatokban. Bámulatos az út, amit megtett, hogy ő legyen az első számú kapus a magyar válogatottban. Sok jó mérkőzése volt velem, reméljük, holnap nem lesz az – mondta Michael O'Neill, aki szerint Rossi tapasztalata és néhány nagyon jó magyar futballista miatt komoly kihívás elé néz a csapata. Ahogyan a magyaroktól Redzic, úgy Észak-Írország válogatottjából Daniel Ballard az, aki hétfőn biztosan nem lép pályára a pénteken látott kezdőcsapatokból.

 

Nemzetek Ligájaészakír válogatottMichael O'NeillMarco Rossimagyar válogatottSzóljon hozzá!

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