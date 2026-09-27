Egy csellóverseny, amelyet Mozart sosem írt meg

– A szólista Li La lesz, akivel korábban már szintén dolgoztak együtt. Mennyiben más most a helyzet?

– Li La fantasztikus kínai művész, aki fiatal kora ellenére már nagyon komoly versenyeredményeket ért el és elismeréseket kapott. Dolgoztunk már vele, és nagyon könnyű vele együtt játszani, mert rendkívül egyértelműen, saját karakterével szólaltatja meg a műveket. Korábban Haydn csellóversenyét játszottuk együtt. Most számára is egészen más lesz minden, hiszen egy frissen megszületett kompozícióhoz kell megtalálnia a saját hangját. Ráadásul nem lesz túl sok közös időnk. Mi már készülünk, a karmester valamivel korábban érkezik, Li La pedig egy-két nappal a koncert előtt csatlakozik hozzánk. Akkor kell majd összeillesztenünk, ő mire jutott a darabbal, és mi mire jutottunk.

– Több mint másfél évtizede vezeti az Anima Musicae-t. Változott ezalatt a viszonya egyes zeneszerzőkhöz vagy művekhez?

– Az egyik kedvenc mondásom, hogy ahogy telnek az évek, az ember rájön: az életben egyetlen dolog állandó, a változás. Ezt napról napra, évről évre megtapasztaljuk. Ha valami állandóságot mégis keresek az együttesben, akkor az a lelkes odaadás. Egy ilyen kisebb társaságban egészen más típusú munka folyik, mint egy nagy szimfonikus zenekarban. Itt a kollegiális kapcsolat szinte baráti viszonnyá válik. A darabokhoz való gondos, szeretetteljes hozzáállás nem változott: minden alkalommal a lehető legjobban próbálunk felkészülni. A zeneszerzőkhöz való viszonyom közben természetesen folyamatosan változik. Általában éppen az áll hozzám a legközelebb, akivel akkor foglalkozom. Most Mozarttal készülünk, ezért belemerülök más műveibe is. Meghallgatok egy-egy operát, mert Mozart operaszerzőként rengeteget gondolkodott emberi érzésekben, cselekedetekben, karakterekben, és ezek a kamarazenéjében is megjelennek. Egy-egy apró motívumnak önálló élete van. Egészen más kapcsolat alakul ki a nézőben egy játékosabb szerzővel, mint Haydn, egy tragikus sorsú Schuberttel vagy a sokszor mély, sötét mondanivalót megfogalmazó Sosztakoviccsal, Rahmanyinovval. Az ember ilyenkor valamennyire mindig odaadja a lelkét annak a zeneszerzőnek és annak az életnek, amellyel éppen foglalkozik.