Magyar Péter jelentős adóemelést lengetett be, korábban nem volt szó erről

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Százezer ember is rosszul járhat a felvetett elképzeléssel.

Kiss Gergely
2026. 09. 27. 10:04
Magyar Péter bejelentése akár százezer embert is érinthet Fotó: Havran Zoltán
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Tévedés, amit a kormányfő állít

Csakhogy, amivel Magyar Péter a kata havi adójának megemelését magyarázza, az teljes tévedés. A Fairconto.hu hívta fel rá a figyelmet, hogy az információkat papírból olvasó Magyar Péter részéről zavarba ejtő mondatok hangzottak el a katáról.

Ezért célszerű tényként rögzíteni, hogy bár az ellátási alap valóban alacsony összeg, havi 108 ezer forint, de a katás is kap nyugdíjat és kap táppénzt – írja az adózási szakmai blog. Leszögezte azt is, hogy a katások esetében a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő teljes sebességgel telt és telik. Az pedig a kormány adópolitikájának hitelességét áshatja alá, hogy a kormányfő pontatlan kijelentéseket tesz.

Ugyanis a katás adózó akkor is kapna nyugdíjat, ha nagyon régóta alacsony keresetűként dolgozott és utána váltott katázásra, mert ebben az esetben jogosult a minimálnyugdíjra. Ennek kapcsán nemrég havi 120 ezer forintos összeget vezettek be. A minimálnyugdíjhoz 20 év szolgálati idő is elég, de már 15 év szolgálati idővel is lehet résznyugdíjat szerezni.

 

Károkat okozna az adóemelés

A lap azt is jelezte, hogy az 50 ezres adó megemelése – akár egy, akár több lépésben – egyértelműen csalódás lenne. Ezzel ugyanis nem azt a katázást hoznák vissza, amit 2022 nyarán elvesztettek az érintettek. Arra figyelmeztetett, hogy egy drasztikus adóemelés a magánfogyasztók felé teljesített szolgáltatások kifehérítését a visszájára fordíthatja.

Az adószámos magánszemély a válozásra jó eséllyel úgy reagálnának, hogy fizetnék a 2027-től várhatóan havi 13 ezer forintos fejpénzt, hogy a TAJ kártyája érvényes legyen, de közben a valós bevételeit már eltitkolná. – Az adóemelést látva a katások egy része ismét részmunkaidős, borítékos szürkezónába, vagy a teljes feketézés felé fordulna – figyelmeztetett a Fairconto.

 

 

 

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