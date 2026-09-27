Magyar Péter jelentős adóemelést lengetett be, korábban nem volt szó erről

Tévedés, amit a kormányfő állít

Csakhogy, amivel Magyar Péter a kata havi adójának megemelését magyarázza, az teljes tévedés. A Fairconto.hu hívta fel rá a figyelmet, hogy az információkat papírból olvasó Magyar Péter részéről zavarba ejtő mondatok hangzottak el a katáról.

Ezért célszerű tényként rögzíteni, hogy bár az ellátási alap valóban alacsony összeg, havi 108 ezer forint, de a katás is kap nyugdíjat és kap táppénzt – írja az adózási szakmai blog. Leszögezte azt is, hogy a katások esetében a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő teljes sebességgel telt és telik. Az pedig a kormány adópolitikájának hitelességét áshatja alá, hogy a kormányfő pontatlan kijelentéseket tesz.

Ugyanis a katás adózó akkor is kapna nyugdíjat, ha nagyon régóta alacsony keresetűként dolgozott és utána váltott katázásra, mert ebben az esetben jogosult a minimálnyugdíjra. Ennek kapcsán nemrég havi 120 ezer forintos összeget vezettek be. A minimálnyugdíjhoz 20 év szolgálati idő is elég, de már 15 év szolgálati idővel is lehet résznyugdíjat szerezni.