Kiszivárgott Milák Kristóf és Kós Hubert titkos üzenetváltása az Eb magyar csodája előtt

Kilenc századmásodpercen múlt a történelmi magyar aranyérem

A döntőben Kós Hubert kezdett, őt Szabó Szebasztián követte, majd Németh Nándor egészen elképesztő hajrával egyetlen századmásodpercre csökkentette a magyar csapat hátrányát. Milák Kristóf így szinte fej fej mellett kezdhette meg az utolsó száz métert az orosz Andrej Kornyevvel. A kétszeres olimpiai bajnok az utolsó métereken megelőzte riválisát, Magyarország pedig 3:10.03 perces országos csúccsal, mindössze kilenc századmásodperces előnnyel megszerezte története első Európa-bajnoki aranyérmét ebben a számban.

A diadal után Kós Hubert a SwimSwam amerikai szakportál podcastjében visszatért korábbi kritikájára. Elmondta, hogy a váltóban szerzett aranyérem számára még az egyéni olimpiai bajnoki címénél is többet jelentett.

– Örökké hálás leszek Milák Kristófnak, hogy végül elvállalta – fogalmazott Kós, aki azt is elárulta, hogy az utolsó ötven méteren alig akarta elhinni, hogy Milák hajrájával megszerezhetik az aranyérmet.

Kós és Milák „objektív okokból” nem jelent meg a díjátadón

A történelmi sikert most Magyar Örökség-díjjal ismerték el. Ilyen kitüntetésben sportolók viszonylag ritkán részesülnek, az úszók közül legutóbb Cseh Lászlót érte ez a megtiszteltetés, tizenegy évvel ezelőtt.

Érdekesség, hogy a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében rendezett ünnepségen a döntőben szereplő négyesből csak Németh Nándor és Szabó Szebasztián jelent meg. Ők vették át az elismerést társaik nevében is, Plagányi Zsolt és Máté Hunor edzők, valamint Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnökének társaságában.