Kiszivárgott Milák Kristóf és Kós Hubert titkos üzenetváltása az Eb magyar csodája előtt

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Kiszivárgott az üzenetváltás Milák Kristóf és Kós Hubert között, amely közvetlenül a magyar úszók egyik legemlékezetesebb Európa-bajnoki győzelmét előzte meg a nyáron. A két olimpiai bajnok a párizsi Eb előtt még nyilvánosan is konfliktusba került Milák váltószereplése miatt, végül azonban együtt vezették történelmi diadalra a magyar négyest. A titkos üzenetet a győztes 4×100 méteres férfi gyorsváltó Magyar Örökség-díjának átadásán idézték fel, amelyen azonban a négy döntős közül éppen Kós Hubert és Milák Kristóf nem jelent meg.

Szalay Attila
2026. 09. 27. 8:01
Kós Hubert és Milák Kristóf Párizsban nagy sikereket arattak Fotó: JACK GUEZ Forrás: AFP
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Kilenc századmásodpercen múlt a történelmi magyar aranyérem

A döntőben Kós Hubert kezdett, őt Szabó Szebasztián követte, majd Németh Nándor egészen elképesztő hajrával egyetlen századmásodpercre csökkentette a magyar csapat hátrányát. Milák Kristóf így szinte fej fej mellett kezdhette meg az utolsó száz métert az orosz Andrej Kornyevvel. A kétszeres olimpiai bajnok az utolsó métereken megelőzte riválisát, Magyarország pedig 3:10.03 perces országos csúccsal, mindössze kilenc századmásodperces előnnyel megszerezte története első Európa-bajnoki aranyérmét ebben a számban.

A diadal után Kós Hubert a SwimSwam amerikai szakportál podcastjében visszatért korábbi kritikájára. Elmondta, hogy a váltóban szerzett aranyérem számára még az egyéni olimpiai bajnoki címénél is többet jelentett.

– Örökké hálás leszek Milák Kristófnak, hogy végül elvállalta – fogalmazott Kós, aki azt is elárulta, hogy az utolsó ötven méteren alig akarta elhinni, hogy Milák hajrájával megszerezhetik az aranyérmet.

Kós és Milák „objektív okokból” nem jelent meg a díjátadón

A történelmi sikert most Magyar Örökség-díjjal ismerték el. Ilyen kitüntetésben sportolók viszonylag ritkán részesülnek, az úszók közül legutóbb Cseh Lászlót érte ez a megtiszteltetés, tizenegy évvel ezelőtt.

Érdekesség, hogy a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében rendezett ünnepségen a döntőben szereplő négyesből csak Németh Nándor és Szabó Szebasztián jelent meg. Ők vették át az elismerést társaik nevében is, Plagányi Zsolt és Máté Hunor edzők, valamint Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnökének társaságában.

A szövetség közleménye szerint Kós Hubert és Milák Kristóf „objektív okokból” maradt távol a díjátadótól. Kós esetében ez könnyen magyarázható, hiszen az Egyesült Államokban készül. Milák esetében azonban a szövetség nem részletezte, pontosan milyen körülmények akadályozták a személyes megjelenését.

 

Milák KristófMagyar Örökség-díjKós HubertSzóljon hozzá!

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