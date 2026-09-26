Hatalmas tömeg fogadta a pápát Párizsban
Mintegy hétszázezer ember vett részt XIV. Leó pápa szabadtéri miséjén Párizsban. A katolikus egyházfő négynapos apostoli látogatást tesz a napokban Franciaországban, a miséken a francia államfő – főként elkerülendő a politikai problémákat – nem vesz részt, de a politikai élet számos szereplője igen, ahogy a hatalmas tömeg is.
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