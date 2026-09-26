Rendkívüli

Fidesz: politikai leszámolás zajlik Hankó Balázs ellen

Rendkívüli

Forsthoffer Ágnes hivatala húszmillióval emelte a parkfenntartási maffiához köthető cég megbízási díját

Russell drámai csatában nyert Bakuban, Verstappen két tizeden belül ért célba

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

George Russell nyerte meg a Forma–1-es Azeri Nagydíjat, miután a hajrában nagy csatában maga mögött tartotta Max Verstappent. A dobogó harmadik fokára Isack Hadjar állhatott fel, így a Red Bull dupla dobogós helyezéssel zárta a bakui versenyt. A világbajnoki éllovas Andrea Kimi Antonelli a 16. helyről rajtolva ötödikként ért célba.

Szalay Attila
2026. 09. 26. 15:00
George Russell győzött Azerbajdzsánban Fotó: ALTAN GOCHER Forrás: Hans Lucas
Véleményhírlevél

Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

f1Max VerstappenGeorge RussellSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekkormány

Kezeletlen válság

Gajdics Ottó avatarja

Pártunk és kormányunk, amit ma Magyar Péternek hívnak, egyáltalán nem érti és nem érzi a probléma súlyosságát. Kizárólag Facebook-bejegyzéseinek kommentelőire figyel, nekik akar megfelelni minden téren.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.