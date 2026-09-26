Russell drámai csatában nyert Bakuban, Verstappen két tizeden belül ért célba
George Russell nyerte meg a Forma–1-es Azeri Nagydíjat, miután a hajrában nagy csatában maga mögött tartotta Max Verstappent. A dobogó harmadik fokára Isack Hadjar állhatott fel, így a Red Bull dupla dobogós helyezéssel zárta a bakui versenyt. A világbajnoki éllovas Andrea Kimi Antonelli a 16. helyről rajtolva ötödikként ért célba.
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