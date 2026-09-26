Fizetésemelés helyett most salátatörvényt kapnak a rendőrök
Több mint harminc törvénymódosítással csökkentené a belügyi dolgozók terheit a Belügyminisztérium, miközben a rendvédelmi állomány számára továbbra is várat magára a béremelés. A tárca most többek között a szabadság és a betegszabadság szabályain változtatna, holott a rendőrök korábban jelezték: a fizetésemelésnek jobban örülnének.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en