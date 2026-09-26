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Ennyi pénz kell a nyugodt nyugdíjas évekhez a középkorúak szerint

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Egyre magasabb összeget tartanak szükségesnek a magyar középkorúak ahhoz, hogy állami nyugdíj nélkül is fenntartható életszínvonalat biztosítsanak maguknak. A K&H friss kutatása szerint már átlagosan 35,1 millió forintos megtakarítással számolnak, miközben a tényleges nyugdíjcélú öngondoskodást ennél később kezdik el.

Fischer Patrícia
2026. 09. 26. 13:24
Nyugdíjasok egy nagyáruházban. Kinek mennyi marad majd a zsebében? Fotó: Vémi Zoltán
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Ez az érték ugyan elmarad a 2024-es 56 ezer és a 2025-ös 54,7 ezer forintos szinttől, de meghaladja a 2021-ben mért 43 ezer, illetve a 2022-es 46 ezer forintot.

A számokból így kettős kép rajzolódik ki: miközben a középkorúak egyre nagyobb összeggel számolnak a nyugdíjas éveik finanszírozásakor, a tényleges előtakarékosság megkezdése továbbra is későbbre tolódik annál, mint amit maguk a válaszadók ideálisnak tartanak.

„A 35 millió forintos összeg jól érzékelteti, hogy a nyugdíjas évekre való felkészülés hosszú távú pénzügyi feladat” – mondta Székely Pálma, a K&H Biztosító értékesítés és életbiztosítási üzletágának vezetője. Hozzátette: minél korábban kezdődik a nyugdíjcélú előtakarékosság, annál hosszabb idő áll rendelkezésre a szükséges összeg fokozatos felépítésére.

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