Ennyi pénz kell a nyugodt nyugdíjas évekhez a középkorúak szerint

Ez az érték ugyan elmarad a 2024-es 56 ezer és a 2025-ös 54,7 ezer forintos szinttől, de meghaladja a 2021-ben mért 43 ezer, illetve a 2022-es 46 ezer forintot.

A számokból így kettős kép rajzolódik ki: miközben a középkorúak egyre nagyobb összeggel számolnak a nyugdíjas éveik finanszírozásakor, a tényleges előtakarékosság megkezdése továbbra is későbbre tolódik annál, mint amit maguk a válaszadók ideálisnak tartanak.

„A 35 millió forintos összeg jól érzékelteti, hogy a nyugdíjas évekre való felkészülés hosszú távú pénzügyi feladat” – mondta Székely Pálma, a K&H Biztosító értékesítés és életbiztosítási üzletágának vezetője. Hozzátette: minél korábban kezdődik a nyugdíjcélú előtakarékosság, annál hosszabb idő áll rendelkezésre a szükséges összeg fokozatos felépítésére.