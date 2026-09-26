A kormány felülvizsgálná a korábban megkötött hároméves bérmegállapodást

A bértárgyalások megkezdéséhez a korábbi években megszokott – GDP, inflációs, átlag bér – adatokon felül részletesebb, vállalat méretenként, bérkategóriákra lebontva szeretnének képet kapni a magyar munkavállalók jövedelméről.

Egyúttal felhívta a figyelmet, hogy a mostani helyzetben, a jelentősen megemelkedett üzemanyag-költségek miatt kezdeményezte, hogy emeljék meg a munkába járás költségtérítésének adómenetesen adható korlátját, a mostani, kilométerenkénti 30 forintról 60 forintra.

Zlati Róbert tájékoztatása szerint beszéltek továbbá az érdekegyeztetés rendszerének átalakításáról, olyan háromoldalú érdekegyeztetési fórum létrehozását szorgalmazták, amely nemcsak a versenyszféra vagy a közszféra, hanem valamennyi munkavállalót érintő kérdésekkel is foglalkozhat. A fórum megvalósításáról még egyeztetnek.