A lelátók üzenete után meghátrált Lannert Judit
Napok óta tartó felháborodás és a lelátókról érkező üzenetek után végül bocsánatot kért Lannert Judit a magyar futballszurkolóktól. Az oktatási és gyermekügyi miniszter néhány órával a Magyarország–Ukrajna Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt ismerte el, hogy korábbi focis hasonlata „nem volt szerencsés”. Lannert a korábbi kijelentéseivel nehezen összeegyeztethető érvekkel bizonygatta, hogy egyáltalán nem idegen tőle a futball.
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